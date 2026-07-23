Il celebre maestro Andrea Bocelli si esibirà il prossimo 29 luglio al Borgo Laudato si’ di Castel Gandolfo per un evento musicale dedicato al Papa. L'iniziativa segue il concerto offerto la scorsa settimana dalla diocesi di Albano, confermando un periodo di appuntamenti musicali per il Pontefice. La performance di Bocelli sarà il fulcro del “Cantico della pace”, un omaggio di grande rilevanza culturale e religiosa. L'evento è organizzato per commemorare gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, figura emblematica di pace e amore per il creato.

La celebrazione attraverso la musica sottolinea l'attualità del suo messaggio e la sua risonanza nel mondo contemporaneo.

Voci giovani per la pace: il progetto "Abf Voices of"

Ad accompagnare il maestro Andrea Bocelli sul palco ci saranno circa 170 giovani coristi, di età compresa tra i sei e i diciotto anni. Questi ragazzi e ragazze partecipano all’evento globale “Abf Voices of”, iniziativa promossa dalla Fondazione Andrea Bocelli. La Fondazione si impegna a sostenere e valorizzare talenti emergenti da contesti difficili, offrendo loro opportunità di crescita e riscatto. Le giovani voci provengono da diverse realtà globali, tra cui l'Uganda, Gerusalemme e Napoli, simboleggiando un ponte tra culture ed esperienze.

L'evento è un veicolo per promuovere valori fondamentali come solidarietà e incontro. Attraverso la musica, i giovani coristi e il pubblico rifletteranno sull'importanza della pace e della fratellanza, temi cari a San Francesco e centrali nel magistero papale. L'iniziativa dimostra come l'arte possa essere uno strumento potente per l'integrazione e la costruzione di un futuro armonioso.

Castel Gandolfo, luogo simbolo di spiritualità

Il concerto del 29 luglio assume un significato profondo grazie alla sua suggestiva location: il Borgo Laudato si’ di Castel Gandolfo. Questo luogo, storicamente intriso della presenza papale e custode di un'eredità spirituale, offre la cornice ideale per un evento che celebra San Francesco e i suoi ideali.

La scelta di Castel Gandolfo rafforza il legame tra l'evento, la Chiesa e i messaggi di cura per il creato e di pace universale, in linea con l'enciclica Laudato si’, richiamata nel nome del Borgo. L'intera manifestazione si configura come un momento di grande impatto emotivo e spirituale, unendo l'eccellenza artistica del maestro Andrea Bocelli al messaggio di speranza e inclusione veicolato dalle giovani voci del progetto “Abf Voices of”. Sarà un'occasione per celebrare musica, fede e impegno sociale, nel ricordo di uno dei santi più amati e influenti della storia.