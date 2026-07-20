Il 26 luglio 2026, Sky Arte propone "Andy Warhol – American Dream", documentario disponibile in streaming su Now e on demand. Diretto da Ľubomír Slivka, il film esplora le radici familiari e artistiche di Andy Warhol, l'artista che rivoluzionò l'arte, noto per le scatolette Campbell’s e i ritratti di Marilyn Monroe. Warhol nacque a Pittsburgh, Pennsylvania, ultimo di quattro figli, da genitori emigrati da Miková, Slovacchia. Crebbe in un ambiente modesto, con madre religiosa e padre affettuoso e creativo. Le testimonianze dei nipoti Donald e James Warhola offrono prospettive inedite su carattere e processo creativo.

La costruzione di un’icona: da Pittsburgh a New York

Il percorso di Warhol è ricostruito tramite interviste e il supporto dell’Andy Warhol Museum di Pittsburgh, del museo di Medzilaborce, della Galleria Nazionale Slovacca, della Galleria di Praga e della Fondazione Andy Warhol. Trasferitosi a New York dopo gli anni formativi a Pittsburgh, l'artista ottenne riconoscimento con gallerie. Divenne figura influente del Novecento, traducendo le trasformazioni sociali in arte innovativa.

Un capitolo chiave fu la creazione della Silver Factory, spazio creativo e luogo di libertà espressiva. Il documentario ripercorre il drammatico attentato del 3 giugno 1968, quando Valerie Solanas gli sparò. Warhol sopravvisse, ma l'episodio lo portò a una vita più riservata, fino alla sua scomparsa nel 1987.

Eredità e impatto sulla cultura contemporanea

Il documentario "American Dream" beneficia di contributi istituzionali, tra cui l’Andy Warhol Museum di Pittsburgh, punto di riferimento per l'arte del XX secolo, con collezioni a Praga e Medzilaborce. Pittsburgh offre una raccolta dai primi disegni ai celebri dipinti. Il film permette di comprendere le radici di Warhol e la sua capacità di influenzare l'arte internazionale tramite linguaggi innovativi e la commistione arte-mass media. La trasmissione su Sky Arte a luglio 2026 riafferma l'attualità della lezione warholiana.