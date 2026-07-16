Il tour estivo di Angelina Mango, intitolato 'Nina canta nei teatri d’estate', prenderà il via domani sera, 17 luglio, dall’Anfiteatro Romano di Verona. Questo evento inaugurale, che ha già registrato il tutto esaurito, segna un inizio di grande successo per una serie di concerti che vedrà la talentuosa cantautrice esibirsi fino all’8 agosto. Il percorso artistico la porterà attraverso alcuni dei più suggestivi e iconici spazi all’aperto d’Italia, promettendo serate indimenticabili. L'appuntamento veronese avrà come ospite speciale d'eccezione Marco Mengoni, con cui Angelina Mango ha recentemente collaborato nel singolo 'Canto d’Amore', un brano molto apprezzato dal pubblico.

Questa nuova e attesa serie di live estivi giunge a coronamento del trionfo ottenuto dal precedente tour nei teatri, anch’esso interamente sold out in tempi brevissimi, a testimonianza del crescente seguito dell'artista. Durante le precedenti esibizioni, la cantante ha avuto modo di presentare dal vivo il suo ultimo acclamato album, 'Caramè', un lavoro edito da Latarma Records e distribuito da ADA/Warner Music Italy. Per le date imminenti, Angelina Mango non sarà sola sul palco: sarà affiancata da diversi artisti con cui ha condiviso momenti significativi della sua carriera, riproponendo i loro apprezzati duetti. Oltre a Marco Mengoni, la cui presenza è attesa anche il 22 luglio a Palermo, il ricco calendario di ospiti include Tedua il 24 luglio a Taormina, Venerus il 28 luglio a Porto Recanati, Dardust il 30 luglio a Roma e Bresh il 2 agosto a Castiglioncello.

Le date del tour estivo

Il tour, interamente prodotto e organizzato da Live Nation, prenderà il via il 17 luglio al Teatro Romano di Verona. Le successive e attesissime tappe includono il 20 luglio a Caserta (Belvedere di San Leucio), il 22 luglio a Palermo (Teatro di Verdura), il 24 luglio a Taormina (Teatro Antico), il 28 luglio a Porto Recanati (Arena Beniamino Gigli), il 30 luglio a Roma (Auditorium Parco della Musica – Cavea), il 2 agosto a Castiglioncello (Castello Pasquini), il 5 agosto ad Assisi (Rocca Maggiore), per concludersi con il gran finale dell’8 agosto a Matera (Cava del Sole). Il calendario completo è stato confermato anche dal sito ufficiale di Live Nation.

Il repertorio e gli artisti ospiti

Il repertorio dei concerti offrirà al pubblico una selezione accurata di brani tratti dall’album 'Caramè', insieme ad altri successi che hanno già contraddistinto e reso celebre la carriera di Angelina Mango. Un elemento centrale e di grande richiamo saranno i duetti con gli artisti annunciati per ogni specifica tappa, promettendo performance uniche. La presenza di Marco Mengoni, sia a Verona che a Palermo, si configura come uno dei momenti più attesi e significativi dell'intera tournée, mentre nelle altre date si alterneranno altri talenti del panorama musicale italiano come Tedua, Venerus, Dardust e Bresh. L'intera produzione e l'organizzazione impeccabile degli eventi sono curate da Live Nation, garantendo uno spettacolo di alta qualità.