Angelina Mango si prepara a un atteso appuntamento dal vivo a Roma, in programma il 30 luglio 2026. La giovane e acclamata cantautrice si esibirà nella suggestiva Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, nell'ambito del prestigioso Roma Summer Fest. Dopo il trionfo del suo tour nei teatri, che ha registrato un clamoroso sold out, l'artista porterà sul palco della capitale il suo apprezzato spettacolo, intitolato 'Nina Canta Nei Teatri d’Estate'. Questo evento offre al pubblico romano l'occasione di immergersi nelle sonorità e narrazioni del suo recente percorso artistico.

Il Concerto e l'Album "Caramé"

Lo show romano è una naturale estensione dell’album 'Caramé', un lavoro discografico pubblicato a sorpresa nell’ottobre precedente e accolto con entusiasmo. Questo disco è arrivato a circa un anno e mezzo dal suo debutto, 'Poké Melodrama', uscito nel maggio 2024. Il titolo 'Caramé' racchiude un significato profondo, richiamando l’incipit di una lettera personale. Il "me" identifica Angelina Mango stessa, autrice e produttrice di tutti i brani, spesso affiancata dal fratello Filippo. La ricchezza sonora di 'Caramé' è arricchita da importanti collaborazioni artistiche, inclusi nomi come Madame, Calcutta, Dardust, Mr. Monkey e Henna, che definiscono un orizzonte musicale ampio e innovativo.

Un Viaggio Intimo tra Musica e Condivisione

Durante la serata, Angelina Mango promette un viaggio intimo e coinvolgente attraverso le sue composizioni. L'artista mira a ricreare un'atmosfera di profonda condivisione, quasi trasportando gli spettatori accanto a lei, come in studio o a casa. Sul palco, Angelina sarà affiancata da un ensemble di sette musicisti di talento, fondamentali nella rielaborazione del linguaggio pop della sua musica. La Cavea, sede dell'evento, è uno degli spazi più emblematici dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, struttura di riferimento per eventi culturali di grande risonanza nella capitale, garantendo una cornice perfetta per un'esperienza sonora indimenticabile.