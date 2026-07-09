Il Ravenna Festival presenta un evento di spicco il 9 luglio 2026 al Teatro Alighieri: il concerto "Anime Ribelli - Il Suono degli Anni '70". Questa serata speciale è interamente dedicata alle sonorità e alle rivoluzioni musicali italiane che hanno segnato quel decennio. Curato da Moreno Il Biondo, l'appuntamento propone una rilettura moderna dei grandi successi dell'epoca, mettendo in dialogo protagonisti storici e nuove voci della musica popolare e del liscio.

L'iniziativa mira a ripercorrere l'evoluzione del suono italiano negli anni Settanta, dai pionieri della tradizione romagnola, come Raul Casadei, fino ai giovani interpreti che oggi ne mantengono viva la memoria.

Il programma musicale fonde classici del liscio, rivisitazioni innovative e sperimentazioni, arricchite dalla partecipazione di musicisti e band locali. Moreno Il Biondo, riconosciuto come uno dei maggiori interpreti contemporanei del genere, coordina e dirige le esibizioni, promuovendo collaborazioni inedite e un dialogo generazionale tra artisti affermati e nuove realtà emergenti del territorio.

Moreno Il Biondo e il liscio romagnolo

Moreno Il Biondo, pseudonimo di Moreno Conficconi, è una figura chiave nella diffusione e nel rinnovamento del liscio romagnolo. Storico membro dell'orchestra di Raul Casadei, ha contribuito a proiettare il genere verso un pubblico più ampio e giovane, sperimentando con successo contaminazioni con altri stili musicali.

L'evento al Ravenna Festival sottolinea questa sua missione di dialogo intergenerazionale, evidenziando come il liscio, pur radicato nella tradizione popolare, continui a evolversi grazie all'apporto vitale delle nuove generazioni di musicisti.

Il Teatro Alighieri, sede storica e prestigiosa di eventi musicali e teatrali a Ravenna, offre una cornice istituzionale ideale a questa manifestazione. L'evento rafforza la rilevanza del festival nell'identità culturale della città. "Anime Ribelli" intende non solo rievocare la stagione di grandi cambiamenti degli anni Settanta, ma anche promuovere la continuità di un patrimonio musicale che appartiene all'intero territorio romagnolo.

Il Ravenna Festival: tra storia e futuro

Il Ravenna Festival si conferma tra le principali rassegne culturali italiane, con un cartellone annuale che spazia dalla musica classica a quella popolare. Fondato nel 1990, ha consolidato il ruolo di Ravenna come città di riferimento per l'arte dal vivo e la sperimentazione, valorizzando sedi come il Teatro Alighieri e la ricca storia artistica e musicale della Romagna.

L'attenzione al liscio e alle scene musicali tradizionali, come in "Anime Ribelli", testimonia la volontà di promuovere un dialogo tra epoche e generazioni, offrendo occasioni di confronto e sperimentazione. Questo approccio si riflette nell'affiancare musicisti affermati a giovani protagonisti, mantenendo vivo il legame con la storia musicale del territorio. Il Ravenna Festival si dimostra un laboratorio culturale capace di rinnovare e preservare le tradizioni attraverso concerti, spettacoli e collaborazioni con artisti italiani e internazionali.