Anna Foglietta fa il suo esordio alla regia con il film “Una Storia”, che sarà presentato in concorso nella prestigiosa sezione Orizzonti dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. L’opera, co-scritta dalla stessa Foglietta con Tania Pedroni e Matteo Ferri, vanta un cast d’eccezione che include Alba Rohrwacher e Guido Caprino nei ruoli principali, affiancati da Caterina Casini, Elio De Capitani e Duccio Camerini. La pellicola arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 24 settembre, distribuita da Bim Distribuzione.

L’attrice e ora regista ha espresso la sua profonda gioia per l’invito in concorso: “Sono profondamente felice di essere stata invitata in concorso nella sezione Orizzonti dell’83ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia”, ha dichiarato Anna Foglietta.

Ha sottolineato come questo traguardo rafforzi la sua convinzione di voler “raccontare il mondo e gli esseri umani attraverso la nobile lente del cinema”. Foglietta ha inoltre espresso la sua emozione nell’attendere l’incontro con il pubblico, sperando di “condividere con loro un’esperienza che per me è profondamente personale”. Ha esteso i suoi ringraziamenti al direttore Alberto Barbera, ai produttori, agli attori, alla troupe e ai capi reparto per la “passione e dedizione” dimostrate nella realizzazione del film.

La trama di “Una Storia” si concentra sulla quotidianità di Erika e Mauro, una coppia che vive in provincia, la cui esistenza è scandita da abitudini rassicuranti e piccoli gesti.

La partenza della figlia Irene per motivi di studio crea un vuoto che scuote profondamente l’equilibrio della coppia, mettendo in discussione il loro legame. Erika, che ha sempre trovato la sua identità nella cura degli altri, si ritrova improvvisamente senza una direzione. Mauro, cresciuto con il rigore emotivo di un padre autoritario, cerca a suo modo di reagire al vuoto, confrontandosi però con fragilità mai ammesse. In questo tempo sospeso, riaffiorano ferite lontane e desideri sopiti. Sarà proprio questa crisi intima e profonda a spingerli a guardarsi davvero e a interrogarsi su come trasformare se stessi e, di conseguenza, il loro amore.

La sezione Orizzonti: nuove prospettive del cinema

La partecipazione di “Una Storia” nella sezione Orizzonti della Mostra di Venezia sottolinea l’attenzione del festival verso le nuove tendenze estetiche e i linguaggi innovativi del cinema contemporaneo. Questa sezione, che si svolgerà dal 2 al 12 settembre 2026, è nota per dare visibilità a opere prime e ad approcci autoriali distintivi, inserendosi in un contesto internazionale che vede la partecipazione di venti titoli in concorso. La presenza del film di Anna Foglietta in questo panorama evidenzia la vitalità e la diversità della produzione cinematografica attuale.

Il rilievo del cinema italiano alla Mostra di Venezia

L’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia si conferma uno degli appuntamenti più significativi per il cinema a livello mondiale.

L’edizione 2026 vede una forte presenza italiana, con ben cinque film nel concorso principale del Festival, a testimonianza della qualità e della varietà del panorama nazionale. Il direttore artistico Alberto Barbera continua a promuovere l’affermazione di nuove voci e la valorizzazione di talenti emergenti, sia nella regia che nell’interpretazione. Accanto a “Una Storia”, il concorso include opere di autori affermati come Nanni Moretti, Andrea Pallaoro, Marco Bechis, Edoardo De Angelis e Paolo Strippoli, che contribuiscono a consolidare il ruolo del Paese nella produzione cinematografica contemporanea di qualità.

Oltre ai film in concorso, il festival ospita anche documentari di registi di rilievo, arricchendo ulteriormente l’offerta culturale della Mostra.

La possibilità per un’esordiente come Anna Foglietta di presentare una storia così personale e intima rappresenta un segnale importante di apertura della manifestazione verso la diversità dei linguaggi e delle traiettorie artistiche, in linea con la missione del Festival di riflettere sulle trasformazioni sociali attraverso il racconto per immagini.