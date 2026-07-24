Anna consolida il suo successo discografico con il nuovo album "Million Dollar Babe", posizionandosi al primo posto nella classifica FIMI/NIQ degli album più venduti per la settimana dal 10 al 16 luglio 2026. L'artista, al vertice per la seconda settimana consecutiva, stabilisce due nuovi record: è la prima artista femminile italiana a raggiungere questo traguardo nel 2026 ed è la più giovane donna a conquistare la vetta della classifica con entrambi i suoi primi due album nella prima settimana di vendita. Questi risultati rafforzano il suo ruolo di riferimento nella scena musicale nazionale e sottolineano la sua crescente popolarità.

Nella stessa settimana, la classifica FIMI degli album registra altri movimenti significativi. Alle spalle di Anna, Bad Bunny sale con "Debí tirar más fotos", beneficiando anche dei suoi due recenti concerti milanesi. Seguono Geolier con "Tutto è possibile" e Olly con "Tutta Vita (sempre)", entrambi in avanzamento di una posizione. L’unica nuova entrata nella Top Ten è la cantautrice americana Gracie Abrams con "Daughter from hell", che si impone al primo posto nella classifica dei supporti fisici (CD, vinili e musicassette).

Classifica Album: conferme e nuove entrate

La sesta posizione è occupata da Shiva con "Vangelo", che precede Bresh, autore del repack "Mediterraneo (dopo il mare)"; i due artisti invertono le posizioni rispetto alla settimana precedente.

Ultimo, con "Il giorno che aspettavo – La favola per sempre edition", scivola dall’ex terzo all’ottavo posto. A chiudere la Top Ten troviamo l’italo-brasiliano G. Mineiro con "È O G." e Samurai Jay con "Amatore". La classifica vede anche la presenza di grandi nomi internazionali come The Rolling Stones con "Foreign Tongues" al secondo posto e Madonna con "Confessions II" al nono, a dimostrazione della varietà musicale apprezzata dal pubblico italiano.

Singoli: Shakira e Anna in evidenza

Tra i singoli, la vetta è conquistata da Shakira e Burna Boy con "Dai Dai", brano spinto dalla finale dei Mondiali di calcio 2026. Anna si distingue anche in questa categoria, conquistando la quarta posizione con "White Girl Wasted".

L’artista è presente con altri tre brani nella Top 20 dei singoli: "Sono io il pass" (#15), "Million Dollar Babe" (#19) e "2 giorni di fila" (#18, in collaborazione con Geolier e Sfera Ebbasta).

Le prime tre posizioni della classifica singoli vedono Fred De Palma, Anitta & Emis Killa con "La testa gira" (primi per la seconda settimana consecutiva), seguiti da Samurai Jay con "Ossessione" e Geolier con "Canzone d’amore". Il panorama musicale si conferma dinamico, con un’alternanza di artisti affermati e nuove proposte, e una marcata interazione tra generi e collaborazioni.

Il successo di Anna con "Million Dollar Babe" non solo ribadisce il crescente peso delle artiste donne nel panorama contemporaneo, ma evidenzia anche la sua rilevanza come una delle principali interpreti e autrici della nuova generazione musicale italiana. La sua capacità di spaziare tra linguaggi e generi diversi, collaborando con altri nomi di spicco, attesta la sua versatilità in un mercato in continua evoluzione.