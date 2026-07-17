ANNA conquista la vetta della classifica degli album più venduti della settimana con il suo nuovo lavoro, Million Dollar Babe, secondo le rilevazioni Fimi/Niq. Il successo non riguarda solo la classifica generale degli album, ma anche quelle specifiche per cd, musicassetta e vinili. Il debutto di ANNA in cima alle classifiche segna due nuovi record: è la prima artista femminile italiana a raggiungere questo traguardo nel 2026 e la più giovane artista donna ad aver conquistato la prima posizione con entrambi i suoi primi due album nella prima settimana di vendita.

La rapper riesce nell'impresa di superare giganti della musica come i Rolling Stones, che debuttano al secondo posto con il nuovo album di inediti Foreign Tongues. Questa raccolta di 14 brani mantiene l'inconfondibile sound della band pur esplorando nuove direzioni musicali e liriche. Ultimo completa il podio con Il giorno che aspettavo. La favola per sempre edition, registrando una discesa di una posizione rispetto alla settimana precedente.

Il successo di ANNA e "Million Dollar Babe"

Million Dollar Babe, pubblicato da EMI Records/Universal Music, rappresenta il secondo capitolo discografico di ANNA e testimonia la sua continua evoluzione artistica. L'album è stato preceduto da un'intensa campagna promozionale, caratterizzata da indizi fisici disseminati in città e culminata con la comparsa di una bandiera rosa con il logo MDB sulla sede di Universal Music.

Il progetto musicale si distingue per collaborazioni svelate solo all'ascolto e un mix di sonorità EDM e dance-pop, volutamente pensate per i club.

Il titolo dell'album trae ispirazione dal celebre film diretto da Clint Eastwood. L'artista stessa ha spiegato la connessione: «la storia più o meno è la stessa: il personaggio principale è una pugile che si fa spazio in un ambiente maschile, che è un pochettino quello che è successo anche a me». Il percorso di ANNA è costellato di successi: è stata l'artista femminile più ascoltata in Italia, vantando ben 44 dischi di platino, 11 dischi d’oro e oltre quattro milioni di copie certificate. Il suo album d’esordio, Vera Baddie, si è affermato come il disco femminile più venduto del 2024, mantenendo la cima della classifica per nove settimane.

Le altre posizioni in classifica

La classifica prosegue con Geolier al quarto posto con Tutto è possibile. Il rapper occupa anche la decima posizione con Dio lo sa - Atto II, un brano che si mantiene nelle zone alte della classifica da 110 settimane. Seguono Olly al quinto posto con Tutta Vita (sempre), Bresh al sesto con Mediterraneo (dopo il mare), Shiva al settimo con Vangelo e Bad Bunny all'ottavo con Debi tirar mas fotos. Madonna, che una settimana fa dominava la classifica, scivola in nona posizione con Confessions II.

Per quanto riguarda i singoli, Fred De Palma in collaborazione con Anitta ed Emis Killa si conferma per la seconda settimana consecutiva al primo posto con La testa gira.