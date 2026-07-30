La quarantasettesima edizione del Rossini Opera Festival (ROF) di Pesaro si appresta a incantare il pubblico con un ricco calendario di spettacoli, concerti e incontri culturali. L'annuncio ufficiale è stato dato dal sovrintendente Ernesto Palacio, il quale ha evidenziato l'intento primario di questa edizione: esplorare e mettere in risalto le due anime della vasta produzione di Gioachino Rossini, ovvero quella seria e quella buffa. Un approccio che promette di offrire una prospettiva completa sull'ingegno del compositore.

Il Cartellone della 47ª Edizione: Opere e Artisti

Il cuore pulsante del festival, che si tiene come di consueto nella città di Pesaro, sarà rappresentato da un'accurata selezione di nuove produzioni e riprese di capolavori firmati da Gioachino Rossini. Il programma include un sapiente equilibrio tra titoli celebri, amati dal grande pubblico, e opere meno note, offrendo così un'opportunità unica di riscoperta. La scena vedrà la partecipazione di un cast d'eccezione, composto da artisti di fama internazionale e da promettenti giovani talenti, pronti a interpretare al meglio le sfumature rossiniane. Come ribadito dal sovrintendente Palacio, l'obiettivo è proprio quello di 'mostrare le due anime di Rossini, quella seria e quella buffa', garantendo un'esperienza artistica a tutto tondo che valorizzi l'intero spettro creativo del compositore pesarese.

Il Rossini Opera Festival: Un Faro Internazionale per l'Opera

Il Rossini Opera Festival si conferma una manifestazione musicale internazionale di primissimo piano, interamente dedicata all'esecuzione e all'approfondimento delle opere di Gioachino Rossini. Fondato nel 1980, questo prestigioso evento si svolge annualmente a Pesaro, la città natale del celebre compositore, con la missione di recuperare, valorizzare e promuovere l'inestimabile patrimonio rossiniano. Il ROF è universalmente riconosciuto per l'eccellenza delle sue produzioni e per il costante impegno nella riscoperta di opere rare, spesso dimenticate, riportandole alla luce con allestimenti di altissimo livello. La sua reputazione è ulteriormente consolidata dal coinvolgimento di artisti di rilievo e dalla capacità di lanciare giovani interpreti nel panorama lirico mondiale.

Questa nuova edizione ribadisce con forza il ruolo centrale di Pesaro quale punto di riferimento imprescindibile per tutti gli appassionati di musica lirica e per la capillare diffusione dell'opera rossiniana nel mondo. Il programma proposto, infatti, è stato concepito per essere un ponte tra tradizione e innovazione, offrendo al pubblico un'esperienza che onora la storia e al contempo guarda al futuro dell'interpretazione rossiniana.