Il 1° luglio 2026, Anouar Brahem, musicista tunisino e massimo interprete contemporaneo dell'oud, si esibirà a Roma alla Casa del Jazz. L'evento, parte della Summer Fest, è un appuntamento centrale della stagione musicale, offrendo al pubblico romano le atmosfere evocative del maestro. Brahem, noto per fondere la musica araba con influenze jazzistiche e contemporanee, ha definito la rassegna "un ponte tra le culture e le generazioni".

Durante la serata, Brahem proporrà i brani salienti della sua carriera, accompagnato da un ensemble internazionale.

Il concerto esplorerà l'evoluzione della musica araba tramite il suo stile raffinato e innovativo, che lo rende tra gli interpreti più rappresentativi al mondo. "Roma ha sempre accolto la musica senza confini," ha sottolineato Brahem, "questo invito è il segno di una città che continua a dialogare con il mondo tramite l'arte".

Anouar Brahem: l'oud tra tradizione e innovazione

Anouar Brahem è riconosciuto come innovatore nell’uso dell’oud, il tradizionale liuto arabo. Nato in Tunisia nel 1957, si è formato al Conservatorio di Tunisi, collaborando con musicisti arabi e jazz. Le sue produzioni discografiche, edite da etichette prestigiose, hanno esplorato territori musicali diversi, instaurando un dialogo tra Occidente e Oriente.

L’oud per Brahem è un mezzo di espressione culturale e poetica. Nei suoi album, l'interazione tra il timbro caldo dell'oud e strumenti come clarinetto, contrabbasso, piano e percussioni ha ridefinito il repertorio arabo contemporaneo. Con oltre dieci album, Brahem ha calcato i principali palcoscenici internazionali, ricevendo numerosi riconoscimenti.

La Casa del Jazz: polo musicale internazionale a Roma

L’evento si terrà alla Casa del Jazz, istituzione divenuta punto di riferimento per le produzioni musicali internazionali. Situata in un grande parco romano, la sede ospita concerti, rassegne e iniziative per valorizzare musicisti globali. Il festival estivo, inaugurato nel 2005, ha visto la partecipazione di artisti di fama mondiale, consolidando il ruolo di Roma quale crocevia di tradizioni musicali diverse.

La scelta di ospitare Anouar Brahem evidenzia la volontà della Casa del Jazz di proporre al pubblico esperienze musicali trasversali e di approfondire il dialogo culturale. L'appuntamento romano rafforza i legami tra la scena jazzistica italiana e le influenze mediterranee, arricchendo il panorama culturale cittadino. Gli organizzatori definiscono Brahem "una delle voci più autorevoli quando si parla d'incontro e contaminazione tra linguaggi musicali", in linea con la programmazione estiva di apertura e confronto.