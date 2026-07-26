Ad Ascoli Piceno, il Palio della Quintana del 2 agosto vedrà la prestigiosa firma di Antonio Marras. Il celebre stilista sardo ha realizzato il drappo che sarà assegnato al vincitore della storica giostra, un evento di grande rilievo per la città marchigiana. L'opera è stata ufficialmente presentata il 26 luglio, alla presenza dell'artista e delle autorità locali, svelando un profondo legame tra arte e memoria.

Il Palio, intitolato proprio “Tra arte e memoria”, è stato concepito da Marras come un'unione di elementi della tradizione ascolana e riferimenti personali.

Lo stilista ha espresso la volontà di «raccontare la memoria e la storia di Ascoli Piceno, intrecciandole con la mia visione artistica». Il drappo, frutto di tecniche miste, incorpora simboli e colori che evocano la ricca storia della città e della Quintana stessa.

La presentazione del drappo: un omaggio alla memoria

La cerimonia di presentazione si è svolta nella suggestiva Sala della Vittoria della Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti dell'amministrazione comunale e del comitato organizzatore della Quintana. Durante l'incontro, Marras ha illustrato i dettagli del Palio, ponendo l'accento sull'importanza della memoria come fulcro concettuale: «L'arte è memoria, la memoria è arte», ha ribadito lo stilista.

Il Palio della Quintana rappresenta uno dei momenti più attesi dell'estate ascolana, attirando ogni anno numerosi visitatori e appassionati di rievocazioni storiche. Il drappo, firmato da Antonio Marras, sarà il premio ambito dal cavaliere vincitore della giostra che si terrà il 2 agosto presso il Campo dei Giochi di Ascoli Piceno.

La Quintana di Ascoli Piceno: tra storia e tradizione

La Quintana di Ascoli Piceno è una rievocazione storica che si svolge annualmente nella città marchigiana. La manifestazione, organizzata dal Comune di Ascoli Piceno, comprende una serie di eventi che culminano nella giostra cavalleresca, affiancata da cortei storici e cerimonie che coinvolgono i sestieri cittadini.

Il Palio, creato ogni anno da un artista di fama, costituisce il premio simbolico della competizione tra i cavalieri che rappresentano i sestieri.

Questa manifestazione è un'occasione preziosa per valorizzare la storia e le tradizioni locali, promuovendo attivamente la partecipazione della cittadinanza e il coinvolgimento di artisti di rilievo nazionale. Il Campo dei Giochi, sede della giostra, è uno degli spazi storici più significativi di Ascoli Piceno, teatro di eventi e manifestazioni intrinsecamente legate alla Quintana.