Antonio Tarasco è stato nominato direttore ad interim della Reggia di Caserta, uno dei complessi museali più significativi d'Italia. L'incarico è entrato in vigore il 9 luglio 2026, a seguito della conclusione del mandato di Tiziana Maffei. Tarasco, dirigente del Ministero della Cultura, assume questo ruolo temporaneamente per assicurare la continuità amministrativa e gestionale, in attesa dell'insediamento del prossimo direttore ordinario. L'annuncio è stato ufficializzato dalla stessa Reggia di Caserta, sottolineando l'importanza di questa fase di transizione per l'istituzione.

La nomina di Antonio Tarasco, che vanta una consolidata esperienza nella gestione dei beni culturali, in particolare presso la Direzione generale Musei, è cruciale per mantenere la stabilità operativa. Il suo compito principale sarà quello di garantire il corretto funzionamento del complesso monumentale, che include il celebre Palazzo reale settecentesco, il vasto Parco e il suggestivo Giardino inglese. La Reggia rimane così sotto la tutela ministeriale diretta in questo periodo di passaggio, in attesa della nuova procedura di selezione per la guida permanente.

La Reggia di Caserta: storia, arte e prestigio internazionale

La Reggia di Caserta è universalmente riconosciuta come uno dei più significativi esempi di architettura barocca in Europa, rappresentando una delle mete più attrattive per il pubblico sia nazionale che internazionale.

Edificata a partire dal 1752 per volontà di Carlo di Borbone, il grandioso complesso fu progettato dal celebre architetto Luigi Vanvitelli. Oltre alle sue sontuose sale interne, ricche di storia e arte, la Reggia è celebre per il suo imponente parco monumentale, che si estende per oltre 120 ettari e incanta i visitatori con giochi d'acqua, maestose fontane, sculture elaborate e il celebre Giardino Inglese, un capolavoro paesaggistico.

Con l'obiettivo costante di valorizzare e rendere maggiormente fruibile questo inestimabile patrimonio, le diverse direzioni succedutesi negli anni hanno promosso numerosi interventi di restauro, innovazione dei percorsi di visita e un'ampia gamma di iniziative culturali.

Questi sforzi hanno consolidato la Reggia come un punto di riferimento per la produzione e la trasmissione del sapere artistico. Le centinaia di migliaia di visitatori registrate ogni anno sono una chiara testimonianza dell'importanza e del prestigio internazionale che la struttura riveste nel panorama dei beni culturali.

Gestione e prospettive future per il complesso museale

Il passaggio delle funzioni ad Antonio Tarasco si inserisce in un contesto di continuo consolidamento e rilancio per la Reggia di Caserta. Le sue competenze, maturate presso il Ministero della Cultura, saranno fondamentali per portare avanti gli obiettivi previsti dal Piano strategico del museo e per garantire la tutela e la valorizzazione delle collezioni e degli spazi aperti al pubblico.

Tra i compiti principali del direttore ad interim vi saranno la gestione dei grandi flussi turistici e il coordinamento delle attività di restauro, sia quelle in corso che quelle programmate.

Le principali sfide future riguardano la conservazione del patrimonio storico-artistico e la promozione di attività didattiche e culturali rivolte a un pubblico sempre più ampio e diversificato. La procedura per la selezione del nuovo direttore ordinario è già stata avviata, e la nomina è attesa nel corso dei prossimi mesi. Questo garantirà alla Reggia di Caserta una guida stabile e duratura, essenziale per il suo futuro e per continuare a offrire un'esperienza culturale di alto livello ai suoi visitatori.