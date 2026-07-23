Antonio Zappulla, CEO della Thomson Reuters Foundation, ha ricevuto a Catania il premio “Il giornalismo che verrà” dalla Fondazione Giornalismo Mediterraneo. Il riconoscimento, consegnato il 22 luglio negli spazi di Isola Catania, è stato attribuito per il suo impegno internazionale nella promozione della libertà di stampa, dei diritti umani e di un’informazione indipendente, pilastri delle società democratiche. Zappulla, siciliano tornato nella sua terra dopo ventisette anni, ha dichiarato: «Sostenere la democrazia e l'integrità del sistema informativo, rafforzare la società civile e sviluppare un'intelligenza artificiale equa e sostenibile».

Giunto all'ottava edizione, il premio valorizza chi innova il giornalismo mantenendo saldi i suoi valori fondamentali: accuratezza, indipendenza, responsabilità e servizio pubblico. Tra i precedenti vincitori figurano Matthew Caruana Galizia, Laura Silvia Battaglia al-Jalal e Annalisa Monfreda.

L'impegno globale della Thomson Reuters Foundation

Dal 2019, Zappulla guida la Thomson Reuters Foundation, organizzazione globale attiva nello sviluppo inclusivo, formazione e consulenza giuridica. Tra le sue iniziative spicca TrustLaw, il più grande network mondiale di assistenza legale pro bono. La Fondazione supporta giornalisti e organizzazioni in contesti difficili, caratterizzati da conflitti, disuguaglianze e fragilità istituzionali, offrendo programmi di formazione e supporto legale.

La serata ha visto anche la consegna della targa “Barbara Minutoli”, dedicata alla giovane giornalista catanese scomparsa prematuramente. Il riconoscimento è andato a Enrico Fisichella, studente dell’Università di Catania, e alla redazione di InChiostro, il giornale studentesco da lui coordinato. È stato inoltre presentato in anteprima il documentario “Resistere per raccontare. Il giornalismo nell’era della semplificazione”, prodotto dalla Fondazione Giornalismo Mediterraneo e diretto da Giuseppe Tiralosi, che esplora le trasformazioni dell’informazione, l’intelligenza artificiale e la crisi della fiducia nei media.

La missione della Fondazione Giornalismo Mediterraneo

La Fondazione Giornalismo Mediterraneo promuove il premio per difendere il giornalismo come presidio di democrazia e diritti.

“Il giornalismo che verrà” riconosce chi pratica la professione con rigore e responsabilità, sostenendo la formazione delle nuove generazioni e promuovendo un’informazione indipendente e partecipata. Giorgio Romeo, presidente della Fondazione, ha affermato: «Il lavoro di Antonio Zappulla dimostra che sostenere i giornalisti, soprattutto nei contesti più difficili, significa difendere la possibilità stessa di raccontare la realtà».

La manifestazione è stata aperta da Antonio Perdichizzi, presidente di Isola, e arricchita da un momento musicale di Francesco Luca, violoncellista di Musica Insieme a Librino, progetto educativo e sociale supportato dal workshop “Il giornalismo che verrà”.