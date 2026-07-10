Dal 21 al 23 ottobre 2026, il quartiere fieristico di Lanciano si prepara ad accogliere Didacta Italia – Edizione Abruzzo, un significativo spin-off della manifestazione nazionale interamente dedicata all'innovazione didattica. L'evento rappresenta un appuntamento di rilievo per il mondo della scuola, offrendo un ricco programma di 90 iniziative formative, meticolosamente suddivise in 52 workshop e 38 seminari. Queste proposte sono state selezionate con cura tra oltre 200 candidature ricevute, a testimonianza dell'ampia offerta e dell'attenzione alla qualità.

Le iscrizioni sono già aperte e rivolte a un vasto pubblico di professionisti del settore educativo: insegnanti, dirigenti scolastici, personale educativo, amministrativi e amministratori locali avranno l'opportunità di partecipare a questo importante evento.

Struttura e Programma Scientifico

La manifestazione si estenderà su una vasta superficie di 15.000 metri quadrati, distribuiti in sei padiglioni appositamente allestiti per l'occasione. Per garantire un'esperienza formativa completa e diversificata, saranno disponibili quattro sale dedicate ai workshop immersivi, due sale per i seminari e una prestigiosa "Main Hall" intitolata a Gabriele D’Annunzio. Quest'ultima sarà il cuore pulsante dell'evento, ospitando la cerimonia inaugurale e tutti gli appuntamenti di carattere convegnistico.

Il programma scientifico, fulcro dell'iniziativa, è stato elaborato grazie alla fondamentale partnership di INDIRE e coordinato dal Professor Giovanni Biondi. L'offerta formativa è pensata per un pubblico estremamente eterogeneo, spaziando dalla fascia educativa 0-6 fino ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), garantendo così una copertura completa delle esigenze del sistema scolastico. Ogni partecipante avrà la possibilità di prenotare fino a due iniziative formative al giorno, ottimizzando la propria esperienza di apprendimento.

Focus Tematici e Area Espositiva

L'agenda di Didacta Italia – Edizione Abruzzo si concentra su temi di stringente attualità e di grande rilevanza per il futuro dell'istruzione.

Tra i principali argomenti in discussione figurano l'intelligenza artificiale applicata alla didattica, con un focus sul suo utilizzo consapevole ed efficace, la trasformazione degli spazi di apprendimento per renderli più dinamici e inclusivi, e il futuro delle piccole scuole, realtà sempre più centrali nei territori caratterizzati dal calo demografico. Non mancheranno approfondimenti sulla leadership scolastica e sull'innovazione nella gestione amministrativa, aspetti cruciali per l'efficienza e la modernizzazione delle istituzioni educative. Accanto al ricco programma formativo, i visitatori potranno esplorare un'ampia area espositiva. Qui saranno presenti aziende leader, università, istituzioni e gli Uffici scolastici regionali di Abruzzo, Molise, Marche e Puglia, offrendo un panorama completo di prodotti, servizi e progetti innovativi per la scuola.

I biglietti di ingresso sono disponibili a 16, 25 o 30 euro, a seconda del numero di giornate di partecipazione, e possono essere comodamente acquistati anche utilizzando la Carta del docente. Gli orari di apertura della fiera saranno dalle 9:00 alle 18:30 per le giornate del 21 e 22 ottobre, mentre il 23 ottobre l'apertura sarà dalle 9:00 alle 17:00.

La Rete Organizzativa

L'organizzazione di Didacta Italia – Edizione Abruzzo è curata da Firenze Fiera, con il supporto di un esteso e qualificato comitato organizzatore. Questo comitato include importanti istituzioni quali il Ministero dell’Istruzione e Merito, la Regione Abruzzo, il Comune di Lanciano e il Comune dell’Aquila. Fanno parte della rete anche gli Uffici scolastici regionali di Abruzzo, Molise, Marche e Puglia, diverse università e Istituti Tecnici Superiori (ITS) presenti sul territorio, a testimonianza di un impegno congiunto per la promozione dell'eccellenza educativa.

Il partner scientifico di riferimento è INDIRE, garanzia di rigore metodologico e innovazione pedagogica, mentre Didacta International figura tra i prestigiosi partner dell'iniziativa, confermando il respiro internazionale dell'evento.