Il Trovatore di Giuseppe Verdi è tornato con successo il 19 luglio allo Sferisterio di Macerata, quale appuntamento di spicco del 62° Macerata Opera Festival. L'opera, riproposta nell'acclamato allestimento del 2013 firmato dal regista Francisco Negrin e ripreso da Angela Saroglou, ha catturato il pubblico con la sua essenzialità scenica e una narrazione visiva potente. Intrisa del rosso della passione e della vendetta, e del nero della morte e della predestinazione, la produzione ha offerto una visione contemporanea di uno dei titoli più intensi del repertorio verdiano, concentrandosi sui conflitti interiori dei protagonisti tra vendetta, memoria e amore.

La regia di Negrin si distingue per un approccio minimalista: due grandi tavoli di sessanta metri sul palco simboleggiano una pagina di libro in cui il passato incide sul presente e sul futuro. Questa scelta scenica rende tangibile il tema della vendetta, scaturita dall’ingiusta condanna e dal rogo della madre di Azucena per mano del Conte di Luna. L'atmosfera tragica è accentuata dai costumi scuri ispirati all'epoca di Louis Désiré e dai raffinati giochi di luce di Bruno Poet, ripresi da Marc Heimendinger. Un filo rosso, scendendo da una torre sulle mura dello Sferisterio, simboleggia la memoria e la vendetta che lega i personaggi verso un destino già scritto.

Sul fronte musicale, la direzione è stata affidata a Dmitri Jurowski, sul podio dell'Orchestra Filarmonica Marchigiana, interprete di grande esperienza, abile nel valorizzare una partitura che alterna impeto drammatico e lirismo.

Il cast ha visto il tenore cinese Haiyang Guo nel ruolo di Manrico, in sostituzione di Piero Pretti. Accanto a lui, la soprano marchigiana Marta Torbidoni ha interpretato Leonora, distinguendosi per la sua voce svettante negli acuti, perfetta nel fraseggio e nelle agilità vocali, e per un'interpretazione toccante che le è valsa applausi a scena aperta. Sofija Petrovich ha vestito i panni di Azucena, prestando al ruolo anche la sua giovane e avvenente bellezza. Completano la compagnia di canto Vito Priante (Conte di Luna), Dongho Kim (Ferrando), Alessia Camarin (Ines), Simone Fenotti (Ruiz) e Mauro Sagripanti (Messo). Il Coro Lirico Marchigiano Vincenzo Bellini, preparato da Christian Starinieri, ha contribuito al dinamismo della scena, affiancato dai mimi.

L'Impatto Scenico e le Performance Vocali

L'approccio essenziale della regia di Negrin, con pochi elementi scenici e un'illuminazione suggestiva, ha creato geometrie e giochi di luce che hanno accompagnato lo sviluppo del dramma. Il nero dei costumi ha accentuato la dimensione tragica dei sentimenti dei protagonisti, contribuendo a un'esperienza visiva potente. Il pubblico ha accolto con entusiasmo la rappresentazione, emozionato dalla tensione narrativa e dalla cura per i dettagli musicali e visivi.

Le prove canore hanno visto brillare in particolare le interpreti femminili. Marta Torbidoni, nel ruolo di Leonora, ha offerto una performance eccezionale, emozionando il pubblico con la sua vocalità e la sua interpretazione.

Anche Sofija Petrovich, come Azucena, ha fornito una prova convincente. Sebbene Haiyang Guo abbia mostrato un buon timbro vocale, ha incontrato alcune difficoltà nei duetti verdiani. Tutti gli altri interpreti e il Coro Lirico Marchigiano Vincenzo Bellini hanno mantenuto un elevato livello di preparazione. Le repliche dello spettacolo sono in programma per il 25 e il 31 luglio.

Il Trovatore nella Trilogia Verdiana

Il Trovatore, capolavoro del 1853, è uno dei pilastri della "Trilogia Popolare" di Verdi, insieme a Rigoletto e La Traviata. La riproposizione di questo allestimento si inserisce nel percorso artistico del Macerata Opera Festival, che mira a una rilettura contemporanea dei grandi classici, mantenendo fedeltà allo spirito originario.

Questo approccio conferma la volontà del Festival di dialogare con le sensibilità attuali, consolidando la sua posizione tra gli appuntamenti più rilevanti nel panorama nazionale dell’opera lirica all’aperto.

Lo Sferisterio, con la sua storia monumentale e la sua acustica riconosciuta, si conferma una cornice ideale. Questo teatro all'aperto, capace di accogliere quasi tremila spettatori, ha ospitato negli anni i più noti cantanti lirici e ha dimostrato costante apertura a nuove proposte registiche e musicali. L'edizione attuale del Festival, con la sua attenzione a interpreti internazionali e al talento marchigiano, rafforza il legame tra tradizione e innovazione, valorizzando le eccellenze del territorio.