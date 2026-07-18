Il 17 luglio, un'esplosione di applausi e ovazioni, anche a scena aperta, ha salutato il debutto di "Nabucco" di Giuseppe Verdi, che ha inaugurato con un tutto esaurito il 62° Macerata Opera Festival allo Sferisterio. La nuova produzione, frutto della collaborazione tra l'Arena e la Fondazione Pergolesi Spontini, ha premiato un cast affiatato ed equilibrato.

Protagonisti, il soprano Anastasia Bartoli (Abigaille) e il baritono Ariun Gambataar (Nabucco), entrambi inappuntabili in voce e recitazione. La regia di Paul‑Emile Fourny e le scene di Benito Leonori, con video di Mario Spinaci, hanno ricreato un deserto primordiale.

Rocce semoventi (simili a tavolette) e la monumentale porta di Istar di Babilonia hanno evocato l'eterna lotta tra i popoli in una dimensione atemporale.

Immagini dei quattro elementi naturali (aria, acqua, terra e fuoco) hanno arricchito la visione. Suggestivi momenti sono stati offerti dall'esecuzione del "Va pensiero" del Coro Lirico Marchigiano Vincenzo Bellini (preparato da Christian Starinieri), con scene marine e riferimenti al Muro del Pianto.

Dettagli Scenici e Cast

I costumi di Giovanna Fiorentini, ispirati a "Conan il barbaro" e "Mad Max" per Nabucco e Abigaille, si sono distinti. Le tuniche del popolo ebraico, dal verde al beige, si sono armonizzate con il deserto, creando un insieme di raffinata bellezza.

Il lungo palco dell'Arena (quasi cento metri) è stato animato da settanta coristi, dieci mimi e altrettanti figuranti che, con i protagonisti, hanno scandito le fasi.

L'eccellente prova dei cantanti, mai sopra le righe, è stata diretta da Fabrizio Maria Carminati sul podio dell'Orchestra Filarmonica Marchigiana. Oltre a Bartoli e Gambataar, il pubblico ha applaudito Alberto Comes (Zaccaria), Alessandro Scotto Di Luzio (Ismaele), Laura Verecchia (Fenena), Renzo Ran (Gran Sacerdote di Belo), Simone Fenotti (Abdallo) e Alessia Camarin (Anna).

Prossime Rappresentazioni

Le repliche di "Nabucco" sono previste allo Sferisterio di Macerata il 26 luglio, il 1 e il 9 agosto.