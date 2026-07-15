Ad Aquileia (Udine), un evento espositivo di risonanza internazionale riunirà per la prima volta dopo quasi sette secoli i tre frammenti superstiti del Vangelo di Marco, uno dei più importanti codici dell'Europa medievale. La mostra, intitolata “Il Vangelo di Marco. Sette secoli. Tre frammenti. Un racconto europeo”, sarà ospitata presso Palazzo Meizlik, con apertura al pubblico dal 12 settembre 2026 al 25 aprile 2027.

L'iniziativa è promossa e organizzata dalla Fondazione Aquileia, con il significativo sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Friuli Venezia Giulia.

Questo progetto rappresenta il culmine di un'articolata attività di diplomazia culturale, che ha coinvolto attivamente numerose istituzioni civili, religiose e museali, sia italiane che ceche. Tra i prestigiosi partner collaboratori figurano il Comune e la Basilica di Aquileia, il Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli, la Basilica di San Marco di Venezia, il Capitolo Metropolitano di San Vito, l'Archivio del Castello e l'Arcidiocesi di Praga. Questa vasta rete di collaborazioni sottolinea l'impegno congiunto nella valorizzazione di un patrimonio culturale di inestimabile valore storico.

Un prestito di straordinaria importanza dalla Repubblica Ceca

Il fulcro dell'esposizione è senza dubbio il frammento proveniente dal Tesoro della Cattedrale di San Vito, un prestito di eccezionale rilevanza che lascerà la Repubblica Ceca per la prima volta nella storia.

Questo prezioso reperto è considerato un patrimonio indivisibile dello Stato e del popolo ceco, evidenziandone l'importanza culturale e identitaria. Il codice, datato dagli studiosi al VI secolo e in passato venerato come autografo dell'evangelista, ha una storia profondamente intrecciata con Aquileia, dove fu custodito per secoli prima di essere smembrato. La mostra si propone di ricostruire l'intera e complessa vicenda del manoscritto, restituendo idealmente unità a questa fondamentale testimonianza della cultura medievale europea e al suo percorso attraverso i secoli.

Palazzo Meizlik, sede consolidata per eventi culturali ad Aquileia

La scelta di Palazzo Meizlik come sede espositiva per un evento di tale portata non è casuale.

Questo spazio espositivo cittadino è già noto per ospitare al suo interno il prezioso mosaico del Buon Pastore, un reperto di grande valore proveniente da una domus romana, e si è affermato negli anni come un punto di riferimento per importanti eventi culturali. In tempi recenti, il palazzo ha accolto con successo mostre di rilievo organizzate dalla Fondazione Aquileia, tra cui “Made in Roma and Aquileia” e “Tesori e Imperatori. Lo splendore della Serbia Romana”. La sede della mostra si inserisce, pertanto, in un contesto consolidato di valorizzazione del patrimonio storico e artistico di Aquileia, offrendo una cornice ideale e prestigiosa per l'esposizione dei frammenti del Vangelo di Marco.