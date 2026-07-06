Una nuova e significativa campagna di scavi e ricerca archeologica è stata avviata il primo luglio nell'antica Nicea, oggi nota come İznik, in Turchia. Questa iniziativa è frutto di una convenzione di collaborazione scientifica tra l'Università della Calabria, l'Accademia di belle arti di Catanzaro e l'Università Uludağ di Bursa. La missione mira a valorizzare uno dei complessi archeologici più importanti del Paese, concentrando l'attenzione sulla basilica e sulla vasta area cimiteriale circostante, cuore pulsante dell'antica metropoli della Bitinia.

Nicea riveste un valore storico e religioso di portata mondiale. Fu qui che, nel 325 d.C., si tenne il primo Concilio ecumenico della cristianità, convocato dall'imperatore Costantino a seguito dell'Editto di Milano del 313. Con il consenso di papa Silvestro, Costantino promosse i lavori conciliari, che videro la partecipazione di circa 300 vescovi da ogni parte dell'impero. L'assemblea dibatté questioni dottrinali cruciali, in particolare la natura di Cristo, culminando nell'affermazione della consustanzialità del Figlio attraverso la celebre formula “generato e non creato, della stessa sostanza del Padre”. La città fu inoltre teatro di un secondo Concilio nel 787, indetto dall'imperatrice Irene su sollecitazione di papa Adriano I, focalizzato sul culto delle immagini.

La scoperta della Basilica e l'approccio multidisciplinare

La basilica sommersa, rimasta celata per secoli sotto le acque del lago di İznik, è stata identificata nel 2014 dal professor Mustafa Şahin dell'Università Uludağ di Bursa, grazie a un'attenta analisi di fotografie aeree. La struttura ecclesiastica si caratterizza per le sue tre navate, un'abside semicircolare orientata a est e un nartece d'ingresso. Gli archeologi turchi hanno già documentato un significativo numero di sepolture, sia all'interno che nell'area circostante la basilica. Il team italiano, invece, concentrerà le proprie attività prevalentemente sull'interno dell'edificio, adottando un approccio multidisciplinare che prevede l'integrazione di analisi antropologiche dei resti umani, prospezioni geofisiche, ricognizioni subacquee e un'approfondita indagine delle strutture murarie.

Il coordinamento generale del progetto è affidato al professor Şahin. Per l'Università della Calabria, partecipano la professoressa Franca C. Papparella, docente di Archeologia cristiana e tardoantica, e il professor Salvatore Medaglia, docente di Archeologia classica. L'Accademia di belle arti di Catanzaro è rappresentata dal professor Francesco Cuteri, docente di Teorie del paesaggio, e dalla professoressa Elena Di Fede, docente di Beni culturali e ambientali. Il team di ricerca si avvale inoltre del contributo dell'antropologa Doriana Boschelli e, grazie al programma Erasmus, di studenti dell'accademia di Catanzaro.

Nicea: un crocevia storico e religioso

L'antica Nicea, situata nell'odierna İznik, provincia di Bursa in Turchia, è un sito di straordinaria importanza.

È celebre non solo per i due Concili ecumenici che vi si tennero, ma anche per la ricchezza dei suoi resti archeologici, che includono le imponenti mura cittadine, numerose chiese e la già menzionata basilica sommersa. Quest'ultima, datata al IV secolo, è riconosciuta come uno degli esempi più significativi di architettura paleocristiana dell'Anatolia. La città, fondata nel IV secolo a.C., si affermò come un importante centro religioso e culturale durante le epoche romana e bizantina.

Le recenti indagini archeologiche hanno consentito di ricostruire con maggiore precisione la storia della basilica e di identificare numerosi reperti, confermando il ruolo centrale di Nicea nella storia del cristianesimo e dell'architettura religiosa. Il lago di İznik, agendo come custode naturale, ha preservato la basilica sommersa e costituisce oggi un punto di riferimento cruciale per la ricerca archeologica internazionale.