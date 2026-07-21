L’Ariano International Film Festival si appresta a inaugurare la sua quattordicesima edizione ad Ariano Irpino, promettendo un’esperienza cinematografica ricca e diversificata. Dal 27 luglio al 2 agosto, il festival presenterà ben sessantacinque opere finaliste, selezionate tra le produzioni di diciannove Paesi diversi, a testimonianza della sua crescente risonanza internazionale e della capacità di attrarre talenti da ogni angolo del mondo. Uno dei momenti culminanti della manifestazione sarà la cerimonia di consegna dell’Hirpus d’Oro alla carriera a Lino Banfi, un prestigioso riconoscimento che celebra gli oltre sessant’anni di una carriera straordinaria, che ha visto l’attore protagonista indiscusso nel cinema, nel teatro e nella televisione italiani.

Un concorso innovativo e proiettato al futuro

Il cuore del festival è il suo concorso, strutturato in quattro sezioni principali, pensate per esplorare le diverse sfaccettature della produzione audiovisiva contemporanea. La sezione World accoglie una vasta gamma di lavori, inclusi lungometraggi, cortometraggi, documentari, opere realizzate dalle scuole e animazioni. La sezione Green si dedica ai temi cruciali dell’ambiente e della sostenibilità, offrendo spunti di riflessione attraverso il linguaggio cinematografico. La categoria Made in Campania valorizza le produzioni realizzate, anche solo in parte, nella regione, promuovendo il talento locale. La grande novità di quest’anno è la sezione A.I.

, interamente dedicata ai cortometraggi creati utilizzando strumenti di intelligenza artificiale. Questa scelta audace sottolinea l’impegno del festival nell’osservare e interpretare le profonde trasformazioni tecnologiche che stanno ridefinendo il linguaggio e le possibilità del cinema contemporaneo.

Eventi imperdibili e volti noti del cinema

Il programma dell’Ariano International Film Festival è arricchito da numerosi appuntamenti che vanno oltre le proiezioni. Tra questi, spicca l’anteprima fuori concorso del western “Tex McKenzie”, opera prima alla regia di Ronn Moss, che sarà presentata al pubblico dagli attori Stefano Sala e Daniel Nilsson, insieme al produttore Tiziano Cavaliere. Un altro evento di grande richiamo è l’incontro “La Fisica dei Film” con Vincenzo Schettini, celebre divulgatore scientifico, che guiderà gli spettatori alla scoperta dei principi scientifici celati dietro alcune delle scene più iconiche della storia del cinema.

Il calendario include anche una masterclass formativa con Raffaello De Gruttola, la presentazione del libro “Tic Toc” di Emanuela Tittocchia e un affascinante spettacolo di magia curato dall’illusionista Max Magicyan. La serata conclusiva vedrà la partecipazione di Cartisia Somma, Carlotta Pinto e Greta De Rosa, le nuove protagoniste della sesta stagione della fortunata serie “Mare Fuori”, che aggiungeranno un tocco di attualità e glamour all’evento.

Celebrazioni, riconoscimenti e accesso universale

Le cerimonie di premiazione si distribuiranno lungo l’intera settimana del festival, culminando nella serata finale presso la suggestiva Villa comunale. Un aspetto fondamentale che caratterizza l’Ariano International Film Festival è l’ingresso completamente gratuito a tutti gli eventi e le proiezioni.

Questa scelta democratica permette a un pubblico vasto e variegato di accedere liberamente alla cultura cinematografica, favorendo l’incontro con registi, attori e professionisti del settore. Il festival si conferma così un’importante vetrina internazionale, capace di promuovere il dialogo interculturale e di celebrare l’innovazione e la creatività nel panorama audiovisivo, rendendo l’esperienza cinematografica accessibile a tutti.

Lino Banfi: un’icona della commedia italiana

Il premio Hirpus d’Oro alla carriera è un tributo meritato a Lino Banfi, una delle figure più amate e rappresentative della commedia italiana. La sua carriera, lunga oltre sessant’anni, è costellata di successi indimenticabili che spaziano dal grande schermo al palcoscenico teatrale e televisivo.

Banfi ha saputo creare personaggi che sono entrati di diritto nell’immaginario collettivo, diventando veri e propri cult. Tra i suoi ruoli più iconici si ricordano l’indimenticabile Oronzo Canà in “L’allenatore nel pallone” e il saggio e affettuoso Nonno Libero nella popolare serie “Un medico in famiglia”. La sua straordinaria versatilità e la capacità di conquistare il pubblico di ogni generazione lo rendono un’autentica leggenda del cinema e della cultura italiana, il cui contributo artistico continua a essere celebrato e apprezzato.