La cantante Arisa è stata protagonista di un inatteso momento di festa a Napoli, il 5 luglio 2026, animando una pizzeria nel cuore del centro storico. L'episodio si è verificato presso il locale 'Antica Pizza Fritta da Zia Esterina Sorbillo', situato nella vivace area di Spaccanapoli. La cantante, vestita interamente di scuro, dagli occhiali alle scarpe, dal vestito alla borsetta, ha coinvolto le sue amiche e una pizzaiola in un ballo improvvisato sulle note di 'La Costiera Amalfitana', creando un'atmosfera di grande allegria e spontaneità.

Il video dell'evento, rapidamente diventato virale, è stato pubblicato sui social dal noto pizzaiolo Gino Sorbillo.

Sorbillo ha raccontato come Arisa abbia invitato la pizzaiola ad unirsi al ballo dopo aver gustato una tradizionale pizza fritta, esibendosi poi in un coinvolgente ballo di gruppo che ha catturato l'attenzione di tutti i presenti e dei passanti. Il pizzaiolo ha espresso parole di grande apprezzamento per l'artista: "Arisa è una donna meravigliosa, molto umana e disponibile, proprio come altre artiste quali Elisa e Fiorella Mannoia. Possiede un cuore nobile e un profondo amore per Napoli. Si tratta di persone che si immergono completamente nella nostra città, valorizzandola con la loro presenza. Ci piace evidenziare queste qualità, specialmente in un momento in cui Napoli è spesso sotto i riflettori per altre ragioni.

Ma noi proseguiamo sulla via della bellezza".

L'accoglienza di Arisa nel cuore di Napoli

La presenza di Arisa nel centro storico di Napoli ha suscitato grande entusiasmo, attirando numerosi fan e curiosi. Molti hanno approfittato dell'occasione per scattare foto e selfie con la cantante, che ha passeggiato tra i caratteristici vicoli di Spaccanapoli. Durante la sua visita, Arisa ha salutato i passanti e ha condiviso momenti di convivialità con il personale della pizzeria. Il suo gesto di coinvolgere la pizzaiola nel ballo è stato particolarmente apprezzato, evidenziando la sua semplicità e disponibilità, qualità che l'hanno resa immediatamente benvoluta.

Gino Sorbillo ha ulteriormente sottolineato come Arisa, durante la sua permanenza a Napoli, abbia saputo trasmettere un'affettuosa semplicità.

"Arisa è una delle persone più umili che abbia mai conosciuto", ha affermato Sorbillo, aggiungendo che la cantante "saluta tutti, coinvolge tutti e trasmette un'affettuosa semplicità. Ama Napoli, ama i napoletani e il nostro spirito. Qui si sente davvero a casa". La sua capacità di connettersi con le persone e l'ambiente circostante ha lasciato un'impressione duratura.

Il contesto storico e culinario di Spaccanapoli

L'evento si è svolto presso l'Antica Pizza Fritta da Zia Esterina Sorbillo, un locale rinomato per la sua fedeltà alla tradizione della pizza fritta napoletana. La pizzeria si trova in via dei Tribunali, nel cuore del centro antico di Napoli, un'area celebre per la sua ricca storia e la vivace vita cittadina.

Spaccanapoli, con i suoi vicoli e la sua atmosfera unica, è uno dei simboli più autentici della città, un punto di riferimento sia per i residenti che per i turisti desiderosi di immergersi nella cultura e nelle tradizioni partenopee.

La pizzeria, gestita da Gino Sorbillo, è nota non solo per l'eccellenza della cucina tipica napoletana, ma anche per essere un luogo dinamico che ospita spesso eventi con personaggi pubblici e cittadini. L'iniziativa che ha visto protagonista Arisa si inserisce perfettamente in questo contesto, promuovendo la convivialità e la bellezza di Napoli, e rafforzando il legame tra gli artisti e il territorio che li accoglie con calore.