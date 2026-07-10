Un debutto memorabile per Arisa al Festival dei Due Mondi di Spoleto, dove l'artista ha incantato una Piazza Duomo gremita e calorosa. L'evento, tenutosi giovedì 9 luglio 2026, ha segnato il suo esordio assoluto nella prestigiosa manifestazione, con un concerto esclusivo appositamente ideato per l'occasione e diretto da Daniele Cipriani. Sul palco, la cantautrice ha sfoggiato un abito d’epoca a strascico che fu di Eleonora Duse, creando un'atmosfera intensa e coinvolgente che ha saputo accendere e commuovere la platea dalla prima all'ultima nota, culminando in scroscianti applausi e una sentita standing ovation.

Un viaggio sinfonico tra i grandi successi e la storia della musica italiana

Accompagnata con maestria dall'Orchestra Sinfonica Abruzzese, sotto la direzione del maestro Roberto Molinelli, Arisa ha offerto al pubblico una versione sinfonica inedita dei brani più iconici che hanno costellato il suo percorso artistico. Il repertorio accuratamente selezionato ha ripercorso tappe fondamentali della sua carriera, includendo successi intramontabili come "Sincerità", "La notte" e "Meraviglioso amore mio". Non sono mancati i brani che l'hanno vista trionfare e distinguersi sul palco di Sanremo: dalla vincitrice del 2014 "Controvento" alla più recente "Magica Favola", presentata all'edizione del Festival della Canzone Italiana del 2026.

L'artista ha saputo ampliare ulteriormente la scaletta, proponendo un omaggio sentito alla storia della canzone italiana. La sua voce ha interpretato capolavori senza tempo quali "Caruso", "Quello che le donne non dicono" e la celebre "Nessun dorma", dimostrando una versatilità e una profondità interpretativa eccezionali. La dimensione più intima della sua voce è stata amplificata dalla forza evocativa di una grande orchestra, esaltandone le straordinarie qualità artistiche e regalando momenti di pura magia.

Emozione e ironia: un dialogo aperto con il pubblico

Durante la serata, Arisa ha saputo creare un dialogo diretto e spontaneo con il pubblico, trasformando il concerto in un'esperienza unica e irripetibile.

L'artista si è concessa duetti improvvisati con gli spettatori delle prime file e ha inserito numerosi e riusciti fuori programma, assecondando l'emozione e il calore della platea. La sua inconfondibile ironia e la sua straordinaria sensibilità vocale hanno conquistato tutti, ripercorrendo le tappe fondamentali della sua carriera fino ai brani dell'ultimo album, "Foto Mosse", un progetto che segna un ulteriore capitolo nella sua evoluzione artistica.

Al culmine di una serata ricca di emozioni, Arisa ha voluto esprimere la sua gratitudine al pubblico con parole toccanti: "Se è vero che io vi ho fatto amare la musica, voi mi avete fatto amare un po’ di più me stessa. Gli artisti hanno sempre bisogno di ricevere amore e stasera io ne ho ricevuto tantissimo".

La conclusione del concerto è stata un'esplosione di gioia, con applausi a scena aperta e una vera e propria festa che ha visto il pubblico ballare e cantare, prima di formare una lunga fila per selfie e autografi. Un epilogo che ha confermato il pieno successo di uno degli appuntamenti più attesi e riusciti del Festival diretto da Daniele Cipriani.