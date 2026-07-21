La suggestiva cornice delle montagne dell'Alto Molise, e in particolare la località di Capracotta in provincia di Isernia, si prepara ad accogliere la seconda edizione dell'atteso Arsura Festival. L'appuntamento è fissato per il prossimo 14 agosto, promettendo una giornata indimenticabile di musica e spettacolo. Dopo il successo della prima edizione, che ha visto la partecipazione di un'icona mondiale come Manu Chao, il festival rilancia la sua proposta artistica con un cartellone di prestigio.

La manifestazione si terrà nella medesima location suggestiva alle porte del paese, già apprezzata dal pubblico nella precedente edizione.

Sul palco saliranno artisti di calibro internazionale e nazionale, garantendo un'esperienza musicale variegata e coinvolgente. Tra i nomi di spicco spiccano i Planet Funk, l'icona dell'hip hop italiano Frankie Hi‑Nrg, la storica voce dei Negrita Pau con un dj set, e il rinomato dj Alex Neri.

Il programma musicale e l'apertura delle prevendite

Durante l'unica giornata di festival, gli spettatori avranno l'opportunità di assistere all'esibizione dal vivo dei Planet Funk, la band che ha firmato hit internazionali come "Chase The Sun", "Who Said" e "Inside All The People". Il loro sound distintivo, che fonde elettronica e pop, sarà uno dei momenti clou dell'evento. A completare l'offerta musicale, si alterneranno i dj set di Pau, la celebre voce dei Negrita, che proporrà una selezione eclettica, e di Alex Neri, figura di riferimento nel panorama della musica elettronica.

Non mancherà la presenza di Frankie Hi‑Nrg Mc, artista che ha segnato la storia dell'hip hop italiano con le sue rime incisive e il suo stile inconfondibile. Un vero e proprio viaggio sonoro che spazierà tra elettronica, rock e hip hop, soddisfacendo i gusti più diversi.

Per assicurarsi la partecipazione a questo evento imperdibile, le prevendite dei biglietti saranno aperte a partire da dopodomani, mercoledì 22 luglio, alle ore 15:00. I tagliandi saranno disponibili su diverse piattaforme online, tra cui Ciaotickets e Ticketone, oltre che nei punti vendita abituali. Il costo del biglietto è fissato a 25 euro, inclusi i diritti di prevendita, offrendo un accesso completo a tutte le esibizioni della giornata.

Arsura Festival: un punto di riferimento in Alto Molise

L'Arsura Festival si conferma un appuntamento di rilievo nel calendario degli eventi estivi dell'Alto Molise, consolidando la sua vocazione a portare musica dal vivo di alta qualità in un contesto naturale di grande bellezza. Dopo aver ospitato nella sua edizione inaugurale un artista di risonanza mondiale come Manu Chao, il festival dimostra ancora una volta la sua capacità di attrarre nomi importanti del panorama musicale. L'evento rappresenta un'occasione unica per vivere un'esperienza culturale e di intrattenimento, immersi nella natura incontaminata di Capracotta. La rassegna si propone come un crocevia di generi, unendo l'energia dell'elettronica, la potenza del rock e il ritmo dell'hip hop, creando un'atmosfera vibrante e inclusiva per tutti gli appassionati di musica.