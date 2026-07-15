Il panorama artistico italiano si anima questa settimana con una ricca offerta di mostre dedicate all’arte contemporanea, coinvolgendo Trento, L’Aquila, Matera, Roma e Perugia. Le esposizioni mettono in risalto autori di spicco e dialoghi culturali internazionali.

A Trento, la Galleria Civica ospita, dal 17 luglio al 15 novembre, "Pietre di pane. Memorie di geografie fragili". Curata da Giulia Colletti e Gabriele Lorenzoni, la mostra riflette sui territori montani, segnati da spopolamento ed estrazione. Attraverso collezioni del Mart e interventi site-specific, esplora la capacità di questi luoghi di conservare vita e identità.

L’Aquila presenta due importanti appuntamenti. Presso Palazzo Benedetti, dal 17 luglio al 30 agosto, l’antologica di Lea Contestabile, "Con le mani sporche di terra ti ho baciata", celebra i cinquant’anni di attività dell’artista con circa cinquanta opere. L’iniziativa rientra nel programma de L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026. Parallelamente, la Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d’Ocre ospita, dal 17 luglio al 4 settembre, "Shu Takahashi. Un artista giapponese nella collezione di Giorgio de Marchis. Un mondo fluttuante tra Oriente e Occidente". A cura di Anna Imponente e Ari Takahashi, la mostra evidenzia il dialogo culturale tra Italia e Giappone.

Grandi nomi e retrospettive

A Matera, i Musei Nazionali – Palazzo Lanfranchi propongono, fino all’8 novembre, "Mimmo Jodice.

Mediterraneo". L’esposizione presenta 83 opere fotografiche del celebre artista, incluse 68 stampe vintage a sali d’argento realizzate tra fine anni Ottanta e inizio Novanta, provenienti dalle collezioni "i Cotroneo, Roma" e dalla Farnesina. La mostra sarà poi trasferita, a dicembre, al Centre d’Art Moderne di Tétouan, in Marocco.

La capitale, Roma, offre due percorsi espositivi di rilievo. A Palazzo Bonaparte è in corso, fino al 23 agosto, "Novecento Italiano. Opere dalla Collezione Generali", con oltre cinquanta capolavori esposti per la prima volta, di maestri come Boccioni, de Chirico, Severini, Casorati, Savinio, Donghi, Oppi e de Pisis. L’Accademia di San Luca, nello spazio Ripense, dedica invece una mostra a "Living!

Julian Beck pittore", visitabile fino al 14 novembre. L’esposizione rende omaggio all’artista multiforme e cofondatore del Living Theatre, focalizzandosi sulla sua produzione pittorica.

Arte, spiritualità e prospettive femminili

Infine, Perugia partecipa al circuito delle mostre estive con "Francesco, mi taglierei i capelli per te? 5 riflessioni sulle donne nella spiritualità di San Francesco d’Assisi". Curata da Roberta Tosi e allestita alla Villa del Colle del Cardinale fino al 7 gennaio 2027, l’iniziativa presenta opere prevalentemente inedite e site-specific di artiste come Daniela Alfarano, Roberta Busato, Silvia Ranchicchio, Elisa Zadi e Federica Zianni. L’obiettivo è offrire una prospettiva femminile sull’attualità del messaggio francescano e sul ruolo delle donne nella spiritualità legata a San Francesco d’Assisi.

Queste mostre valorizzano non solo gli artisti e le loro opere, ma anche gli spazi museali e storici che le ospitano. Il programma complessivo offre un ampio panorama sull’arte contemporanea italiana e internazionale, riaffermando l’importanza dei legami tra territorio, memoria e identità culturale.