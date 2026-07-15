L'ex galoppatoio comunale di Arzachena, in Sardegna, si prepara a inaugurare il Lebonski Park, un vasto parco divertimenti che aprirà i battenti il prossimo 25 luglio con un evento speciale. L'ambizioso progetto, ideato da Sebastiano e Maurizio Pisciuttu, noto anche come Salmo, il celebre rapper e artista di Olbia, promette un'esperienza unica per famiglie e visitatori. Il parco offrirà attrazioni pensate per i più piccoli, ampie aree food con specialità tipiche sarde e una moderna arena concerti capace di ospitare fino a 20.000 persone. Il palco principale, privo di copertura, sarà strategicamente posizionato al centro di un anfiteatro naturale, con il suggestivo cielo stellato della Gallura a fare da tetto e le maestose rocce della costa nord orientale sarda come scenario.

Per l'evento inaugurale del 25 luglio, l'accesso al parco sarà consentito a partire dalle ore 15, offrendo a famiglie e appassionati l'opportunità di esplorare le numerose attrazioni. Tra queste, spiccano un'area tematica con dinosauri, che evoca il celebre Jurassic Park, una zona dedicata ai gonfiabili in stile "giochi senza frontiere", giostre classiche, un campo da basket, un'area per il paintball e vari stand di street food. La serata culminerà con un grande concerto che si protrarrà fino alle 2 del mattino, vedendo protagonista Salmo, l'ideatore del parco, affiancato da una line-up che include il già annunciato Gabry Ponte e altri artisti ancora da svelare. Sebastiano Pisciuttu, manager del Lebonski Park, ha sottolineato l'efficienza organizzativa: "Siamo abituati a fare le cose in fretta perché lavoriamo come il circo".

Ha inoltre aggiunto: "L'area concerti ospiterà 20 mila persone e la novità di quest'anno sarà la presenza di due tribune da mille posti ciascuna, una scelta che abbiamo fatto proprio per venire incontro alle famiglie che ci chiedono dei posti a sedere".

Struttura e visione a lungo termine

Il Lebonski Park si estende su una vasta area di 18 ettari, intelligentemente suddivisa in tre sezioni distinte, consentendo ai visitatori di muoversi liberamente e scoprire ogni angolo. Dopo l'inaugurazione del 25 luglio, il parco divertimenti manterrà le sue porte aperte nelle serate, precisamente dal 31 luglio al 24 agosto, arricchendo significativamente l'offerta di intrattenimento per l'intera comunità di Arzachena e i suoi ospiti.

Il sindaco Roberto Ragnedda ha confermato la stipula di un accordo iniziale di un anno, ma ha evidenziato la comune aspirazione, condivisa con Sebastiano Pisciuttu, di estendere la collaborazione per un periodo di almeno cinque anni. Questa iniziativa si inserisce pienamente in una più ampia strategia volta a potenziare i servizi turistici locali, anche in virtù dei recenti e strategici collegamenti aerei internazionali.

Il Lebonski Park: fulcro degli eventi estivi di Arzachena

L'apertura del Lebonski Park, con il tanto atteso concerto di Salmo il 25 luglio, si posiziona come uno degli appuntamenti di punta nel ricco calendario "Arzachena Eventi 2026". Questo programma estivo, che si estende da giugno a settembre, promette di animare il centro urbano e i pittoreschi borghi circostanti con un'ampia varietà di proposte: dalla musica al teatro, dallo sport ai festival internazionali e all'enogastronomia.

Il cartellone include inoltre suggestivi percorsi di trekking urbano, rassegne culturali e vivaci festival folkloristici, tutti concepiti per valorizzare il patrimonio locale e coinvolgere attivamente sia i residenti che i numerosi turisti. La stagione del Lebonski Park si concluderà con una festa speciale nel weekend del 22 e 23 agosto, consolidando il suo ruolo di attore centrale nell'offerta di spettacolo e divertimento per l'estate di Arzachena.