Ascoli Piceno si appresta a commemorare un anniversario cruciale per la storia della comunicazione italiana: i cinquant'anni dalla storica sentenza della Corte Costituzionale. Era il 28 luglio 1976 quando questa decisione rivoluzionaria riconobbe la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private in ambito locale, aprendo la strada a un'era di libertà e pluralismo. Per celebrare questo momento significativo, sabato 6 settembre, la centralissima Piazza del Popolo ospiterà l'evento "Nate libere ma libere veramente", una maratona radiofonica che vedrà la partecipazione di emittenti da ogni parte d'Italia, in diretta dalle 10 alle 24.

L'iniziativa intende non solo ricordare, ma anche riflettere sull'impatto di quella sentenza che pose fine al monopolio RAI nelle trasmissioni locali, favorendo l'esplosione delle cosiddette radio libere.

La rivoluzione delle radio private: un'eredità duratura

La sentenza n. 202 della Corte Costituzionale, emessa il 28 luglio 1976, ha segnato una svolta epocale per l'informazione, il costume e la cultura nel nostro Paese. Da quel giorno, centinaia di nuove radio e televisioni private hanno iniziato a trasmettere su tutto il territorio nazionale. Molte di queste emittenti, spesso realizzate con mezzi artigianali in luoghi come cantine, garage e sale parrocchiali, sono diventate veri e propri laboratori di idee.

Hanno saputo dare voce a nuovi linguaggi e protagonisti, contribuendo in modo determinante a formare le generazioni successive e a plasmare i professionisti della comunicazione odierni. Il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, ha sottolineato l'importanza di questo anniversario, affermando: "I cinquant'anni delle radio libere non sono soltanto un anniversario da ricordare, ma un'occasione per riflettere sul valore della libertà di informazione e del pluralismo". Questa esperienza, ha aggiunto, ha insegnato al Paese l'importanza di dare voce anche a chi normalmente non ne ha.

Ascoli e Recanati: celebrazioni diffuse per un anniversario storico

La maratona radiofonica "Nate libere ma libere veramente" trasformerà il cuore di Ascoli Piceno in un grande studio radiofonico a cielo aperto, pulsante di energia e ricordi.

L'evento vedrà la partecipazione delle principali emittenti nazionali e locali, in una giornata interamente dedicata alla memoria di un passato pionieristico e al futuro della comunicazione. Questa iniziativa conferma il profondo impegno della città di Ascoli Piceno nella promozione della cultura, dell'informazione libera e della partecipazione civile. L'onda celebrativa si estende anche ad altre località marchigiane. A Recanati, per esempio, il 28 luglio 2026 è in programma l'evento "Onde Ribelli 1976-2026 – 50 anni di radio libera". L'appuntamento recanatese, che gode del prestigioso patrocinio del Comune di Recanati, si terrà in Via Aldo Moro, a Piazzale San Lorenzo, nel piazzale antistante la Gatta Mimì, a partire dalle ore 20:30.

Il sottotitolo della serata, "La notte che ha cambiato per sempre la comunicazione italiana", anticipa un programma ricco di emozioni e ricordi storici. L'evento prevede un talk show intitolato "Quando la radio era libertà", condotto dal noto giornalista e speaker radiofonico Luigi Brecciaroli, che vedrà protagonisti pionieri dell'emittenza privata marchigiana e gli organizzatori dell'EMF (Electronic Music Festival). Sarà dato spazio anche ai giovani artisti recanatesi con "Voci Promesse", unendo idealmente le generazioni del 1976 con quelle del futuro in una staffetta generazionale guidata dalla creatività. La serata culminerà con il concerto degli "Amici dello Zio Pecos", un viaggio musicale narrativo tra i grandi successi dell'era delle radio libere fino ai giorni nostri.

L'evento sarà trasmesso in diretta TV su Arancia Television, in radio su Radio Arancia, e in streaming su YouTube e le principali piattaforme social ufficiali, a testimonianza della diffusione e dell'importanza di questa rivoluzione spontanea nel tessuto culturale italiano.