Le armonie del Medioevo saranno protagoniste ad Assisi con l'edizione 2026 di DeMusicAssisi, il festival di musica medievale che celebra San Francesco nell'ottavo centenario della sua morte. Dal 4 al 9 agosto, la città umbra ospiterà un evento che, nato nel 2023, ha già conquistato un pubblico vasto e trasversale. Promosso dal Comune di Assisi e dall'Accademia d'Arti Antiche Resonars, il festival offrirà oltre trenta appuntamenti gratuiti. Tra questi, ospitati nei suggestivi spazi del centro storico, figurano concerti, conferenze, laboratori, flash mob, una mostra di liuteria antica e banchetti musicali.

Il tema "Gloriosus Franciscus" e il Medioevo francescano

Il tema centrale del 2026 è "Gloriosus Franciscus", un programma che esplora il rapporto di San Francesco con la musica tra il XIII e il XV secolo. In occasione dell'ottavo centenario della morte del santo, il festival narra il Medioevo francescano partendo da Assisi, dall'Umbria e dal Centro Italia, per poi estendersi idealmente a terre lontane, dal Nord Europa al Medio Oriente. Le tematiche affrontate sono quelle care al francescanesimo e alla visione dell'Occidente duecentesco: la povertà, la devozione, la lingua volgare, la liturgia, la festa, l'amore sacro e profano, e la morte. Ogni appuntamento approfondirà questi aspetti.

Un'esperienza tra storia, musica e artigianato

Massimiliano Dragoni e Luca Piccioni, direttori artistici, descrivono l'iniziativa come «un viaggio appassionante a ritroso nel tempo, dedicato agli ottocento anni dalla morte di San Francesco, in un Medioevo ancora nelle pietre, nei palazzi e nelle chiese di Assisi». Essi sottolineano come il festival permetta di «vivere storia e memoria attraverso l'esperienza musicale, ripercorrendo ottocento anni di storia dalle melodie e polifonie medievali ai nostri giorni».

Il pubblico avrà l'opportunità di cantare laudi duecentesche dedicate a San Francesco, in lingua volgare centro italiana. I direttori ribadiscono: «La musica medievale non è un oggetto da museo, è viva e capace di suscitare emozioni forti anche nell'era contemporanea», evidenziandone la risonanza attuale.

Per sei giorni, Assisi si affermerà come capitale della musica medievale, accogliendo musicisti e ricercatori di rilievo internazionale. L'evento sarà arricchito da una mostra di liuteria antica, dove artigiani da tutta Italia esporranno preziosi strumenti musicali costruiti su base filologica. Questa esposizione offrirà un'esperienza concreta, traducendo l'iconografia in suono.

DeMusicAssisi: valorizzazione culturale e riscoperta

DeMusicAssisi è un festival dedicato alla musica antica e medievale, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale di Assisi e promuovere la conoscenza delle tradizioni musicali legate alla figura di San Francesco. L'iniziativa coinvolge artisti, studiosi e artigiani, offrendo al pubblico un ampio ventaglio di attività che spaziano dalla musica alla liuteria, dalla ricerca storica alla divulgazione. Il festival si configura come un'importante occasione di riscoperta e celebrazione di un'epoca di grande fascino.