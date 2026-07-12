Dal 8 al 30 agosto, la storica Rocca Maggiore di Assisi si trasforma ancora una volta in un suggestivo cinema all’aperto. Giunto alla sua terza edizione, l'evento “Cinema alla Rocca” animerà il Giardino degli Incanti, offrendo ai visitatori e ai residenti un'esperienza cinematografica unica sotto le stelle. L'iniziativa, promossa dal Comune di Assisi in collaborazione con il cinema Esperia di Bastia Umbra, prevede la proiezione di oltre venti film, con appuntamenti serali fissati per le ore 21.15.

Un cartellone ricco e diversificato per tutti i gusti

Il programma di “Cinema alla Rocca” presenta un cartellone eclettico, pensato per soddisfare un pubblico ampio e variegato. Tra i titoli di punta spiccano opere d'autore come “La Grazia” di Paolo Sorrentino, un film che ha segnato la critica, e il toccante documentario “Rino Gaetano – Sempre più blu”, dedicato all'iconico cantautore italiano. Non mancheranno le grandi produzioni e i successi più attesi dell'anno, tra cui “Il diavolo veste Prada 2”, “The drama”, “Michael” e “Bugonia”, che promettono serate di puro intrattenimento. Spazio anche all'animazione con pellicole amate da grandi e piccini come “Zootropolis 2” e “Super Mario Galaxy”.

Un momento speciale sarà dedicato ai capolavori della cinematografia italiana, con la proiezione di “Francesco giullare di Dio” di Roberto Rossellini e Federico Fellini, un'opera che ripercorre episodi significativi della vita di San Francesco, arricchendo l'offerta culturale dell'evento.

Per assistere alle proiezioni, il costo del biglietto è di 6 euro, acquistabile direttamente al botteghino allestito presso il Giardino degli Incanti. Un'opportunità speciale è offerta dal progetto nazionale “Cinema Revolution”, che supporta le produzioni cinematografiche italiane ed europee: per i film che aderiscono a questa iniziativa, il prezzo del biglietto sarà ridotto a soli 3,50 euro, incentivando la visione di opere di qualità del panorama continentale.

La Rocca Maggiore: un palcoscenico unico tra storia e cinema

“Cinema alla Rocca” si conferma un appuntamento irrinunciabile nell'offerta estiva di Assisi. La manifestazione rappresenta un momento in cui la bellezza monumentale della Rocca Maggiore si fonde armoniosamente con la magia del grande schermo, creando un'atmosfera unica e suggestiva. Non si tratta solo di semplici proiezioni, ma di una vera e propria esperienza culturale in uno spazio di straordinario valore storico e paesaggistico, che attraverso eventi come questo diventa sempre più vivo e fruibile per la comunità e i visitatori. Il cartellone proposto è ricco e diversificato, spaziando dall'impegno civile all'intrattenimento di qualità, in un palcoscenico dove la storia millenaria e la natura incontaminata incontrano le profonde emozioni del cinema.

Per tutti i dettagli sull'evento, inclusa la programmazione completa dei film e ulteriori informazioni pratiche, è possibile consultare il sito ufficiale della promozione turistica del Comune di Assisi. La Rocca Maggiore, che ospita l'intera rassegna, è uno dei simboli storici più importanti della città e continua a essere un punto di riferimento fondamentale per la valorizzazione culturale e turistica del territorio umbro.