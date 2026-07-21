Il presidente di Assoconcerti, Bruno Sconocchia, ha preso una posizione chiara in merito alle polemiche seguite all’interruzione del concerto di Bad Bunny all’ippodromo Snai La Maura di Milano. L’evento, fermato da una violenta grandinata, ha visto il piano di sicurezza implementato dimostrarsi efficace. Ciò ha consentito l’evacuazione rapida e sicura di circa 78.000 spettatori in soli cinquanta minuti. Secondo Sconocchia, questo risultato è una prova tangibile della solidità delle procedure adottate e della proficua collaborazione tra organizzatori, istituzioni e forze dell’ordine.

La Maura: Efficacia nella Gestione Emergenze

Sconocchia ha definito la gestione dell’evacuazione un vero e proprio “stress test” superato con successo, frutto di una pianificazione meticolosa avviata un anno prima con prefettura, questura, vigili del fuoco e altre istituzioni. Ha sottolineato che, nonostante le condizioni avverse, si sono registrati solo lievi infortuni e nessun ferito grave, un dato significativo considerando l’afflusso di pubblico paragonabile a quello di una città di medie dimensioni. Il presidente di Assoconcerti ha ribadito l’idoneità de La Maura a ospitare grandi eventi, evidenziando come Milano necessiti di questa struttura, specialmente per le limitazioni imposte allo stadio San Siro.

Miglioramenti e Prospettive Future per la Venue

Per migliorare l’esperienza del pubblico, Sconocchia ha elencato diverse implementazioni: punti di ricarica per l’acqua, possibilità di portare borracce riutilizzabili, sistemi di pagamento cashless e maggiore attenzione ai parcheggi per le moto, grazie anche a studi del Politecnico di Milano. Pur riconoscendo disagi localizzati per i residenti, ha evidenziato che i benefici per la collettività sono superiori. Senza La Maura, ha aggiunto, Milano rischierebbe di perdere l’opportunità di ospitare artisti di rilievo internazionale. Ha infine elogiato l’organizzazione per la gestione dei rimborsi e per aver garantito la sicurezza durante l’evacuazione, affermando che il continuo miglioramento dell’esperienza del pubblico rimane una priorità costante.