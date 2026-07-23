La ventinovesima edizione di AstiMusica si è conclusa con un successo straordinario, superando i 50 mila spettatori. Dal 4 al 21 luglio 2026, piazza Alfieri ad Asti ha ospitato sedici serate, trasformandosi in un palcoscenico a cielo aperto che ha attirato pubblico da tutta Italia e dall'estero. Il cartellone ha visto numerosi artisti internazionali e nazionali di spicco, affiancati da comici come Enrico Brignano, Paolo Ruffini (sold out) e Stefano Nazzi.

Gli organizzatori e il Comune di Asti hanno evidenziato il valore del risultato, frutto di equilibrio tra qualità artistica, partecipazione e sostenibilità.

L'assessore alla Cultura, Paride Candelaresi, ha definito AstiMusica un “grande festival” che ha reso la città una “piccola grande capitale della musica” per quindici giorni, ringraziando pubblico e partner Mister Wolf e Audere. Fulvio De Rosa, direttore di Mister Wolf, ha confermato il superamento delle 50 mila presenze grazie a una programmazione mirata a “coprire tutte le fasce di pubblico”. Diego Cogno di Audere ha evidenziato l'entusiasta risposta del nord-ovest italiano, grazie alla sinergia con sponsor locali come ASP, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e Banca di Asti.

Piazza Alfieri: cuore del festival

La Piazza Alfieri, cuore di Asti, si è riconfermata luogo emblematico per la musica dal vivo, accogliendo migliaia di spettatori.

L'ampia area pedonale ha garantito logistica efficiente e sicurezza. Il cartellone di AstiMusica 2026 si è distinto per l'eterogeneità delle proposte, coinvolgendo un pubblico trasversale con spettacoli vari. La partecipazione popolare è stata chiave, con coinvolgimento crescente da pubblico locale e visitatori da tutto il nord Italia. I numerosi sold out, incluso quello di Paolo Ruffini, testimoniano la capacità della rassegna di soddisfare diverse aspettative culturali. Sponsor pubblici e privati rafforzano la natura di evento radicato e sostenibile.

AstiMusica: storia, crescita e prospettive per il trentennale

Nato nel 1998, AstiMusica si è evoluto da rassegna locale a uno degli appuntamenti più attesi a livello nazionale.

L'edizione 2026, la ventinovesima, conferma la sua costante capacità di trasformazione. Con oltre 50 mila presenze, il festival ha stabilito un nuovo record, consolidando il ruolo di Asti come polo musicale nel nord Italia. L'investimento organizzativo ha puntato su una programmazione capace di soddisfare pubblici diversi. De Rosa ha dichiarato l'obiettivo di elevare il festival al livello dei maggiori eventi italiani, posizionando AstiMusica tra gli appuntamenti che trainano la crescita culturale e turistica della città. Lo sguardo è già rivolto al 2027, anno del trentennale, con l'obiettivo di consolidare la manifestazione. Candelaresi ha concluso proiettando la sfida futura di mantenere alta la qualità e attrarre nuovo pubblico.