Il concerto degli Ateez a Rock in Roma ha scatenato forti polemiche tra i fan. L'evento, tenutosi all'Ippodromo delle Capannelle, ha generato reazioni contrastanti, con un clima di entusiasmo iniziale che ha lasciato spazio a profonda delusione per l'organizzazione e la performance. Molti spettatori hanno espresso sui social la loro insoddisazione per gli elevati costi dei biglietti, che hanno raggiunto quasi 400 euro (esclusi i diritti di prevendita), e per la brevità della performance, durata appena 56 minuti contro l'ora e mezza promessa.

Le proteste dei fan e le criticità organizzative

Le lamentele non si sono limitate al solo prezzo dei biglietti. Numerosi fan hanno evidenziato come il live degli Ateez sia durato meno del DJ set di apertura, provocando fischi e proteste durante e dopo l'esibizione. Alcuni hanno raccontato di aver sostenuto spese complessive fino a 500 euro, includendo viaggio, hotel e biglietti, senza sentirsi ripagati dall'esperienza. Tra le critiche più frequenti figurano anche la modifica della mappa dell'area del concerto, comunicata solo due giorni prima dell'evento, e i prezzi del merchandising, giudicati obsoleti e maggiorati. Nonostante l'indiscutibile energia e la qualità artistica della performance del gruppo siano state apprezzate, l'assenza di un bis e la durata eccessivamente ridotta hanno lasciato un forte senso di amarezza nel pubblico.

Il successo internazionale degli Ateez e le aspettative disattese

Gli Ateez, gruppo sudcoreano formatosi nel 2018 e composto da otto membri, sono riconosciuti come tra i principali esponenti del K-pop a livello mondiale. La loro partecipazione a Rock in Roma era attesissima, forte dei numerosi riconoscimenti ottenuti negli Stati Uniti e in Asia. Il concerto, svoltosi all'aperto in una delle location più note della capitale, ha richiamato fan da diverse città italiane. L'evento era stato presentato come uno spettacolo di grande impatto, con una particolare attenzione alla coreografia e alla scenografia, elementi distintivi che hanno contribuito alla fama globale della band. Tuttavia, le elevate aspettative di una serata memorabile sono state in parte deluse da una gestione che molti hanno giudicato insoddisfacente.

Il profilo degli Ateez

Gli Ateez sono un celebre gruppo sudcoreano, nato nel 2018. La formazione è composta da Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung e Jongho. In pochi anni, hanno scalato le classifiche internazionali, affermandosi come veri e propri ambasciatori della cultura coreana nel mondo. La loro musica, caratterizzata da un'inconfondibile energia e innovazione, ha conquistato un vastissimo pubblico, portandoli a essere protagonisti di tour e festival di risonanza globale.