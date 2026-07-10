Il 13 luglio segna l'inizio dell'edizione 2026 di Attraverso Festival, un'importante manifestazione culturale che animerà le suggestive aree di Langhe, Roero, Monferrato e Torino. Quest'anno, il festival, giunto a una nuova e attesa edizione, si dedica interamente al tema pop, proponendo un calendario ricco e variegato di appuntamenti che spaziano dalla musica agli incontri culturali, coinvolgendo un'ampia platea di artisti e realtà locali.

Programma e scenari dell'edizione 2026

Il programma di Attraverso Festival si articola in numerosi eventi distribuiti in diverse e affascinanti località delle province di Cuneo, Alessandria, Asti e Torino.

L'iniziativa mira a valorizzare in modo significativo il ricco patrimonio culturale e il distintivo paesaggio delle colline piemontesi, offrendo al pubblico un'esperienza unica che fonde armoniosamente musica, arte e momenti di profonda riflessione. Il tema pop, scelto come filo conduttore per l'edizione 2026, viene esplorato attraverso un'ampia gamma di concerti, spettacoli dal vivo e incontri che vedono la partecipazione di rinomati artisti, sia italiani che internazionali.

L'inaugurazione del festival è fissata per il 13 luglio e da quel momento il calendario si svilupperà con continuità, toccando borghi pittoreschi e città vibranti del Piemonte. Un'attenzione particolare è riservata alle aree delle Langhe, Roero e Monferrato, territori celebri e riconosciuti a livello internazionale per la loro eccezionale importanza culturale e paesaggistica.

Gli organizzatori evidenziano come Attraverso Festival rappresenti una straordinaria opportunità per esplorare e apprezzare il territorio piemontese attraverso la potente lente della musica e della cultura, creando un legame indissolubile tra arte e bellezza locale.

Obiettivi e impatto territoriale

L'iniziativa si propone di promuovere attivamente la conoscenza delle eccellenze locali e di favorire un incontro significativo tra il pubblico e gli artisti, il tutto ambientato in contesti di grande suggestione. Il festival si conferma, ancora una volta, come uno degli appuntamenti di maggiore rilievo dell'estate piemontese, capace di attrarre ogni anno un considerevole numero di visitatori, desiderosi di partecipare a un'esperienza culturale di alto livello.

Il coinvolgimento sinergico di enti locali e diverse associazioni del territorio è fondamentale e contribuisce a consolidare l'evento come un punto di riferimento imprescindibile per la promozione culturale dell'intera regione.

In sintesi, Attraverso Festival si distingue per la sua notevole capacità di coniugare proposte artistiche di elevata qualità con una profonda e autentica valorizzazione del territorio. Offre così al suo pubblico un'esperienza completa e appagante, che unisce il piacere dello spettacolo alla scoperta delle innumerevoli bellezze paesaggistiche e culturali del Piemonte, rendendolo un evento imperdibile nel panorama culturale italiano.