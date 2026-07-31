L’undicesima edizione di Attraverso Festival ha inaugurato il suo percorso con un successo significativo, registrando quasi trenta serate di programmazione, diverse date già sold out e l’esplorazione di nuovi e suggestivi luoghi da parte del pubblico. La rassegna, che si snoda tra le province di Asti, Alessandria e Cuneo, conferma la sua profonda vocazione a coinvolgere un’ampia platea e a creare una rete virtuosa tra i diversi territori e le loro comunità.

Particolarmente apprezzati sono stati i debutti nei comuni di Rocchetta Palafea (Asti) e Pozzolo Formigaro (Alessandria), che hanno accolto un numeroso pubblico proveniente da ogni angolo del Piemonte.

Gli spettatori, seguendo gli appuntamenti del festival, hanno avuto la preziosa opportunità di scoprire borghi e paesaggi inediti, in perfetta sintonia con la consolidata tradizione di Attraverso Festival come viaggio culturale nel Piemonte meridionale.

Dopo una prima fase estiva ricca di momenti di leggerezza, profonde riflessioni e spettacoli immersi negli scenari riconosciuti dall’UNESCO, il programma entra ora nel vivo del mese di agosto. Sono previsti appuntamenti emblematici che incarnano la doppia anima del festival: da un lato, la comicità che legge e interpreta il presente, dall’altro, la musica che si intreccia con la narrazione storica. Il calendario degli eventi riprenderà poi con intensità dal 26 agosto e proseguirà fino a metà settembre, offrendo un’ampia offerta culturale.

Yoko Yamada ad Alba: la stand-up che racconta il presente

Uno degli eventi più attesi e centrali del cartellone di agosto è fissato per mercoledì 5 agosto ad Alba (Cuneo). Presso il prestigioso Teatro Sociale G. Busca – Arena Guido Sacerdote, con inizio alle ore 21, andrà in scena "Stellina Scintillina", il nuovissimo spettacolo di Yoko Yamada. L’ingresso per assistere a questa performance è di 15 euro.

Yoko Yamada, nata nel 1993 da madre italiana e padre giapponese, è unanimemente riconosciuta come una delle stand-up comedian più originali e incisive del panorama italiano contemporaneo. La sua carriera, iniziata nelle serate di open mic a Venezia, ha visto una rapida ascesa che l’ha portata in pochi anni a calcare palcoscenici importanti.

Tra i suoi successi si annoverano due stagioni su Comedy Central, la finale di Italia’s Got Talent e il prestigioso Premio Satira di Forte dei Marmi, dove è stata insignita del riconoscimento come miglior stand-up comedian.

In "Stellina Scintillina", Yamada esplora con acume e sensibilità temi legati alla sua doppia appartenenza culturale, condividendo aneddoti familiari, esperienze di viaggio tra culture diverse, il percorso del coming out, le ansie tipiche della generazione trentenne e le sfide del lavoro precario. La sua comicità diventa una lente privilegiata per osservare e analizzare ruoli sociali, stereotipi radicati e le contraddizioni intrinseche del presente. Il suo stile si distingue per un linguaggio diretto e un’ironia tagliente, capace di provocare la risata senza mai rinunciare alla profondità.

Come descritto, "Fra scomodi interrogativi, feste di compleanno per bambini, Chat GPT e orde di salmoni, Yoko solca l’attualità con intelligente ironia senza aver paura di dissacrare anche qualcuna delle tradizioni che consideriamo intoccabili".

Attraverso Festival: un ponte tra territori e comunità

Giunto alla sua undicesima edizione, Attraverso Festival si conferma come una delle rassegne più estese e capillari del Piemonte. La sua struttura si configura come un vasto reticolo di appuntamenti che si estende per oltre 200 chilometri, collegando in modo unico territori eterogenei: dalle maestose Alpi all’Appennino piemontese, attraversando le celebri zone di Langhe, Roero e Monferrato.

L’iniziativa ha dimostrato una straordinaria capacità di creare un nuovo e significativo legame tra queste aree, tradizionalmente distinte.

Attraverso la proposta di spettacoli di qualità in luoghi di grande fascino, il festival valorizza in modo esemplare i paesaggi mozzafiato, le tradizioni secolari e la ricchezza enogastronomica locale, uniche nel loro genere. In ogni tappa, i borghi coinvolti si trasformano, per la durata degli eventi, in una grande e vibrante comunità temporanea, unita dall’esperienza culturale condivisa.

L’organizzazione di Attraverso Festival si impegna a selezionare location suggestive, come l’Arena Guido Sacerdote ad Alba, con l’obiettivo primario di offrire al pubblico un’esperienza culturale e di spettacolo sempre inedita e memorabile, profondamente radicata nel contesto piemontese e capace di valorizzarne ogni sfumatura.