Lo scrittore pugliese Donato Carrisi è l'autore di audiolibri più ascoltato in estate nell'ultimo decennio (2016-2026). Questa leadership emerge da una rilevazione sulle preferenze degli utenti delle principali piattaforme italiane, evidenziando una costante presenza delle sue opere nelle classifiche estive e consolidando la sua posizione per gli appassionati del formato audio.

Il successo di Carrisi nel mondo degli audiolibri

Le opere di Donato Carrisi, autore di romanzi thriller, hanno riscosso notevole successo anche in versione audio. La sua capacità di mantenere un'elevata tensione narrativa e di coinvolgere l'ascoltatore con trame avvincenti è stata chiave del trionfo.

I suoi romanzi, spesso tra misteri e indagini, sono stati scelti da un pubblico variegato, premiando la sua produzione nei mesi estivi, periodo di significativa crescita per gli audiolibri.

Crescita del formato audio e generi preferiti

Negli ultimi dieci anni, il mercato degli audiolibri in Italia ha registrato una crescita significativa, specialmente d'estate, quando utenti scelgono questo formato per viaggi e relax. In tale contesto, Donato Carrisi si è distinto per la costante presenza ai vertici delle classifiche di ascolto. Ciò testimonia una forte fidelizzazione del pubblico e la sua maestria nell'adattare le storie alle esigenze degli ascoltatori. Oltre al thriller, figurano romanzi storici e biografie tra i generi più apprezzati; Carrisi mantiene il primato grazie alla sua produzione costante e all'apprezzamento trasversale.

La popolarità degli audiolibri continua a espandersi. La presenza di autori di calibro come Donato Carrisi consolida questa tendenza, offrendo un'ampia scelta di titoli e generi tutto l'anno.