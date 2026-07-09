Gli audiolibri si confermano un passatempo privilegiato per gli italiani durante le vacanze estive. Un'indagine NielsenIQ per Audible, piattaforma leader, ha evidenziato le preferenze di ascolto. Il 58% degli utenti li sceglie per rilassarsi senza affaticare la vista, il 47% per combattere la noia e il 45% per trovare un momento di relax.

I generi più amati in estate restano thriller, noir e gialli. Tra gli autori italiani, Donato Carrisi si conferma un pilastro, con opere quali "L’uomo del labirinto" e "L’educazione delle farfalle" che hanno dominato le classifiche estive per cinque anni, inclusi tre consecutivi dal 2022 al 2024.

Gianrico Carofiglio e Cristina Cassar Scalia figurano tra le firme nazionali più apprezzate.

Autori e titoli di successo: dal crime alle saghe

A livello internazionale, Ken Follett ha riscosso grande successo con titoli come "La colonna di fuoco" e "Il terzo gemello". Joël Dicker e Paula Hawkins completano il quadro dei giallisti più ascoltati. Accanto al genere crime, le classifiche estive premiano anche grandi bestseller e saghe familiari. Elena Ferrante, con "L’amica geniale" e "Storia del nuovo cognome" (2016), ha consacrato la sua saga tra le più amate dal pubblico.

Tra gli altri autori italiani di spicco figurano Stefania Auci, Sandro Veronesi e Francesca Giannone. La narrativa internazionale ha visto il successo di opere di Valérie Perrin, Gail Honeyman e Carlos Ruiz Zafón, tra i numerosi titoli apprezzati dagli ascoltatori.

Crescita del mercato e nuove abitudini di ascolto

Il consumo di audiolibri è in costante crescita, grazie alla varietà di voci e titoli. Le principali motivazioni sono l'ascolto in mobilità, la libertà di fruizione e la capacità di accedere a opere letterarie superando le limitazioni della lettura tradizionale. Questo fenomeno riflette una trasformazione nelle abitudini culturali del pubblico, che integra nuove tecnologie e piattaforme digitali come Audible per fruire del meglio dell'editoria, anche nei mesi estivi.