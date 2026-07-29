Bari si prepara ad accogliere un importante evento per la Chiesa e la società italiana: dal 30 luglio al 2 agosto 2026, la città pugliese ospiterà l’incontro nazionale delle presidenze diocesane e delle delegazioni regionali dell’Azione cattolica italiana. L’iniziativa, intitolata “Orizzonti Mediterranei. Abitare la fraternità per una cultura del dialogo”, è stata presentata il 21 luglio 2026 nella sede nazionale dell’associazione a Roma, delineando un programma ricco.

L’evento coinvolgerà oltre 700 partecipanti provenienti da ogni angolo d’Italia, tra cui presidenti diocesani, segretari, amministratori e i responsabili dei diversi settori dell’Azione cattolica: dagli adulti ai giovani, dai ragazzi (Acr) agli studenti e ai lavoratori.

Tale ampia rappresentanza mira a promuovere un discernimento condiviso sul futuro associativo e sulla presenza dei laici nella Chiesa e nella società.

Il cuore dell’iniziativa risiede nella scelta del Mediterraneo come immagine e orizzonte simbolico. L’obiettivo è trasformare il “Mare nostrum” da frontiera di divisioni a luogo di relazione, speranza e convivenza pacifica. Giuseppe Notarstefano, presidente nazionale dell’Azione cattolica italiana, ha evidenziato l’importanza di «tenere insieme la vita cristiana delle nostre comunità e la spinta fraterna nelle nostre città». Ha aggiunto che «nel Mediterraneo ritroviamo uno stile di convivenza, uno stile in cui poter abitare le differenze che oggi ci sono e che tendono sempre più a polarizzarsi».

Temi centrali e confronto sinodale

Durante i quattro giorni dell’incontro, i partecipanti affronteranno alcune delle grandi sfide del presente. Tra i temi centrali figurano la pace e la gestione dei conflitti, le migrazioni e la costruzione di una cittadinanza condivisa, la convivialità delle differenze, il dialogo ecumenico e interreligioso, e la sinodalità con la corresponsabilità tra laici e pastori. Il vescovo Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Azione cattolica italiana, ha sottolineato la rilevanza dell’incontro, definendo Bari «un luogo altamente simbolico, ma anche un luogo che concretamente si misura con le grandi sfide del nostro tempo».

Centrale sarà la presenza dei tavoli sinodali, che vedranno la partecipazione di circa venti vescovi italiani.

Offriranno un’occasione di ascolto e confronto sul ruolo dell’Azione cattolica nella Chiesa italiana del futuro. Emanuela Gitto, vicepresidente nazionale per il settore giovani, ha evidenziato lo «stile unitario» dell’incontro, uno «spazio in cui adulti, giovani e ragazzi sono in dialogo rispetto a un cammino che si fa insieme ma che assume delle specificità per le fasce d’età che accompagniamo».

Eventi aperti alla città e conclusione

Numerosi momenti saranno aperti alla comunità. Previsti momenti di preghiera e celebrazioni nella Cattedrale di Bari, inclusa una preghiera ecumenica nella basilica di San Nicola. Attività associative diffuse in diverse strutture cittadine e incontri aperti alla città.

Per rendere visibile la dimensione pubblica e generativa della fraternità, sabato 1° agosto gli “Incontri mediterranei” porteranno il confronto in quattro piazze del centro storico di Bari.

L’evento si concluderà domenica 2 agosto con una celebrazione eucaristica nella cattedrale di Bari, trasmessa in diretta televisiva nazionale su Rai Uno. L’Azione cattolica italiana, con questa iniziativa, riafferma il proprio impegno come associazione ecclesiale laicale, promuovendo la partecipazione attiva dei laici nella vita della Chiesa e della società, favorendo percorsi di formazione, dialogo e impegno sociale in tutto il territorio nazionale.