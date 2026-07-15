Ci sono luoghi che, al calare della sera, sembrano cambiare anima. Le pietre si tingono di riflessi dorati, l'aria si fa più leggera e il tempo rallenta fino quasi a fermarsi. È proprio questa l'atmosfera che ogni anno avvolge Baccanalia, l'evento che dal 19 al 23 agosto trasforma via Bacco in un suggestivo teatro a cielo aperto, dove storia, tradizione e convivialità si fondono in un'esperienza capace di emozionare residenti e visitatori. Le antiche grotte scavate nella roccia riapriranno le loro caratteristiche porte di legno, custodendo sapori autentici, calici di vino e racconti che attraversano generazioni.

Ogni vicolo diventerà un palcoscenico naturale, ogni scorcio una scenografia perfetta, in un percorso che invita a riscoprire il fascino della semplicità e della condivisione.

Baccanalia: un viaggio dentro l'identità

Baccanalia non è soltanto una festa enogastronomica. È un viaggio dentro l'identità di un territorio che continua a custodire le proprie tradizioni con orgoglio, trasformandole in un patrimonio vivo e partecipato. Tra musica, canti popolari, risate e incontri, il borgo si anima di un'energia contagiosa che coinvolge persone di ogni età, creando un'atmosfera in cui è facile sentirsi parte di una grande comunità. Ogni angolo di via Bacco custodisce un'emozione, ogni brindisi diventa un momento da condividere, ogni incontro un ricordo destinato a rimanere.

L'invito è quello di vivere l'evento da protagonisti, Baccanalia è fatta di scene spontanee: mani che si stringono, bicchieri che si alzano per un brindisi, sorrisi che si incrociano tra la folla e volti illuminati dalla magia delle sere d'estate. In un tempo in cui tutto sembra correre veloce, Baccanalia offre il privilegio di rallentare. Di fermarsi ad ascoltare una storia, assaporare un buon vino, ritrovare il piacere di stare insieme senza fretta. È una celebrazione della vita nella sua forma più autentica, un appuntamento che ogni anno rinnova il legame tra passato e presente e che invita chiunque vi partecipi a diventare parte di una tradizione che continua a emozionare.

Dal 19 al 23 agosto, dunque, via Bacco a San Gregorio Magno (SA) tornerà ad accendersi.

E, ancora una volta, sarà il luogo dove scrivere una delle pagine più belle dell'estate, lasciandosi conquistare dalla magia di una festa che è molto più di un evento: è un'esperienza da vivere e da ricordare.