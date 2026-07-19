I fan di Bad Bunny che avevano acquistato i biglietti per la seconda attesissima data milanese del suo tour, prevista presso l’Ippodromo Snai La Maura, riceveranno un rimborso completo. La decisione è stata ufficializzata da Live Nation, l'organizzatore dell'evento, a seguito dell'interruzione dello spettacolo causata da un violento e improvviso temporale con grandine che ha colpito la zona di Milano mentre il concerto era in pieno svolgimento. L'area è stata prontamente evacuata in sicurezza per tutelare l'incolumità di tutti i presenti. Dopo un'attenta valutazione, è stato comunicato che l'evento è stato annullato definitivamente, senza alcuna possibilità di riprogrammazione.

La sicurezza: priorità assoluta dopo il maltempo

La massima priorità per gli organizzatori di Live Nation è sempre stata la sicurezza del pubblico, degli artisti e dello staff. Nonostante siano stati compiuti ogni sforzo per cercare di riprogrammare il concerto, le condizioni logistiche e organizzative non hanno permesso di trovare una soluzione praticabile. Per questo motivo, è stato deciso di procedere con il rimborso integrale per tutti i possessori dei biglietti, coprendo non solo il prezzo del biglietto, ma anche i diritti di prevendita. Ulteriori dettagli specifici sulle modalità e tempistiche del rimborso saranno comunicati nei prossimi giorni direttamente agli acquirenti.

Reazioni dei fan e l'impatto dell'annullamento

L'annullamento della seconda data milanese di Bad Bunny, che aveva registrato un clamoroso tutto esaurito, ha naturalmente generato profonda delusione tra i numerosi fan. Tuttavia, la decisione è stata ampiamente accolta con comprensione dal pubblico, data la gravità delle condizioni meteorologiche che hanno reso impossibile la prosecuzione dell'evento in sicurezza. L'evacuazione dell'area dell'Ippodromo è avvenuta in modo ordinato e senza incidenti, un risultato ottenuto grazie alla collaborazione esemplare del pubblico e all'efficienza dell'organizzazione. Questo episodio sottolinea l'importanza cruciale di garantire standard elevati di sicurezza durante gli eventi di grande richiamo, specialmente in presenza di fenomeni atmosferici intensi e imprevedibili.

Al momento, non sono previsti recuperi per la data annullata, e la decisione è da considerarsi definitiva. I rimborsi saranno gestiti in maniera automatica per tutti i possessori dei biglietti. Gli organizzatori hanno espresso il loro più sincero rammarico per il disagio causato ai fan, e hanno ringraziato tutti per la pazienza, la comprensione e la collaborazione dimostrate durante le fasi di evacuazione e gestione dell'emergenza.