Il concerto speciale di Claudio Baglioni, intitolato "Che notte è questa! la partenza", ha registrato un clamoroso tutto esaurito in soli tre minuti. L'evento, fissato per il 24 ottobre 2026 a Roma, nella suggestiva cornice di Piazza di Siena all'interno di Villa Borghese, ha generato una risposta del pubblico così immediata e travolgente da spingere gli organizzatori ad annunciare una nuova data. Il celebre cantautore si esibirà nuovamente il 25 ottobre 2026, mantenendo la stessa prestigiosa location romana.

I biglietti per questa seconda imperdibile occasione saranno disponibili a partire da venerdì 24 luglio.

Gli iscritti al Fan Club potranno accedere a una prevendita esclusiva dalle ore 11.00. Successivamente, dalle ore 14.00, la vendita sarà aperta a tutti su TicketOne.it, nei punti vendita autorizzati e nelle prevendite abituali. Per ogni ulteriore informazione e dettaglio, è possibile consultare il sito ufficiale www.friendsandpartners.it. Il concerto "Che notte è questa!" assume un significato particolare, in quanto rappresenta sia l'inaugurazione che la conclusione, nella capitale, del "GrandTour La Vita È Adesso", un ambizioso percorso artistico ideato da Baglioni che si snoderà attraverso l'Italia.

Le date e le prestigiose location degli eventi

Oltre alle due attesissime serate di ottobre 2026 a Piazza di Siena, il calendario degli appuntamenti di Claudio Baglioni prevede un altro evento di grande risonanza.

È stato infatti annunciato "Che notte è questa! il ritorno", un appuntamento fissato per il 23 ottobre 2027 in una delle cornici più iconiche di Roma: i Fori Imperiali. Le informazioni dettagliate relative a questo specifico evento verranno rese note prossimamente, alimentando l'attesa dei fan. Piazza di Siena, con la sua storia e la sua bellezza intrinseca, si conferma una delle location più apprezzate e utilizzate per ospitare grandi eventi culturali e musicali nella Capitale, offrendo uno scenario unico e indimenticabile per le performance artistiche.

Il "GrandTour La Vita È Adesso": un viaggio tra bellezza e musica

Il progetto "GrandTour La Vita È Adesso" di Claudio Baglioni si configura come un vero e proprio viaggio attraverso le meraviglie del territorio italiano.

L'iniziativa ha l'obiettivo di toccare e valorizzare i siti di maggiore interesse storico, monumentale, architettonico e paesaggistico del Paese. Attraverso una serie di concerti in location di prestigio, il tour si propone di celebrare il patrimonio artistico e culturale nazionale. Baglioni, con questa innovativa formula, intende offrire al suo pubblico un'esperienza musicale profonda e coinvolgente, permettendo di fruire della sua arte immersi nei luoghi simbolo della storia e della bellezza intrinseca dell'Italia, creando un connubio unico tra musica e arte, natura e storia.