Claudio Baglioni e Michele Caccamo firmano insieme ‘TAU. In segno d’amore’, un’opera che si propone come un viaggio poetico e spirituale sulle orme di San Francesco d’Assisi. Il libro, pubblicato da Castelvecchi Editore, nasce all’interno di un progetto artistico dedicato agli ottocento anni dalla morte del santo e sarà disponibile anche in una speciale edizione numerata. L’opera si distingue per la sua struttura narrativa, che immagina un dialogo intenso tra San Francesco e Sant’Antonio da Padova, sviluppato nell’arco di otto notti.

Il cuore del volume è rappresentato dall’incontro tra poesia, riflessione e spiritualità.

Sant’Antonio, ormai malato e vicino alla fine della vita, riceve la visita di San Francesco, che non appare come una semplice visione, ma come un richiamo profondo alle origini della propria vocazione. Attraverso questo percorso interiore, la distanza tra i due santi si riduce progressivamente, portando Antonio verso una dimensione in cui il silenzio e la rinuncia diventano strumenti di conoscenza e di avvicinamento al mistero.

Il messaggio francescano tra fonti e attualità

Baglioni e Caccamo sottolineano come la loro opera sia radicata nelle principali fonti francescane, in particolare negli scritti di Tommaso da Celano e nel Cantico delle creature. Reinterpretandone il patrimonio spirituale attraverso una scrittura contemporanea, l’intento è quello di restituire la forza del messaggio francescano, rendendolo attuale e capace di dialogare con il presente.

Nel volume, la povertà francescana assume un significato che va oltre la rinuncia ai beni materiali. Diventa il progressivo abbandono di ogni forma di possesso, compreso quello del nome, dell'identità, della verità e persino dell'immagine di Dio costruita dall'uomo. Una prospettiva nella quale la pienezza della vita non si raggiunge attraverso l'accumulo, ma lasciando cadere ciò che separa l'essere umano dal mistero e dalla sua dimensione più autentica, valorizzando l’essenzialità.

Con ‘TAU. In segno d’amore’, Baglioni e Caccamo propongono un’opera che intreccia narrazione, poesia e riflessione spirituale, offrendo una rilettura intensa e visionaria del messaggio francescano. Il libro è capace di dialogare con il presente attraverso il valore dell’essenzialità e della ricerca interiore, superando la semplice devozione per divenire una vera esperienza di vita.