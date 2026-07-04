Claudio Baglioni è tornato a Lampedusa il 4 luglio 2026, tredici anni dopo la sua ultima esibizione sull'isola siciliana. Il concerto, tenutosi nella suggestiva cornice del Porto Vecchio, ha richiamato residenti, visitatori e rappresentanti di numerose associazioni locali. L'evento ha assunto un profondo significato anche in ricordo di "O'Scià", la rassegna musicale e culturale ideata dallo stesso Baglioni, che dal 2003 al 2012 ha animato l'isola portando artisti, pubblico e attenzione internazionale sul tema delle migrazioni.

Il cantautore ha espresso il suo legame con l'isola, definendo un privilegio suonare a Lampedusa, una "terra di molti racconti e di passaggi".

Ha sottolineato come ogni nota e ogni parola sembrino qui "entrare in una storia più grande", evidenziando il ruolo delle associazioni nel mantenere vivo lo "spirito di accoglienza" dell'isola. La data del concerto non è stata casuale, coincidendo con la visita di Papa Leone XIV, che nella stessa giornata ha commemorato la tragedia del naufragio del 2013, rimarcando la centralità di Lampedusa nel dibattito umanitario europeo e internazionale.

Lampedusa: tra memoria e attualità

Lampedusa, la maggiore delle isole Pelagie, è da anni un simbolo di accoglienza e di incontro tra popoli provenienti da diverse sponde del Mediterraneo. Dal drammatico naufragio del 3 ottobre 2013, che ha segnato profondamente la storia dell'isola e della sua comunità, Lampedusa ha assunto un ruolo centrale nel panorama delle migrazioni internazionali.

È diventata un luogo di passaggio, di memoria e di riflessione collettiva, dove l'arte e la musica hanno spesso accompagnato la narrazione pubblica. Iniziative come "O'Scià" hanno permesso ad artisti di fama nazionale e internazionale di incontrare la popolazione isolana, offrendo una dimensione culturale ed emozionale al tema dell'accoglienza.

La scelta di Baglioni di esibirsi in questo contesto, e in concomitanza con la visita del Pontefice, rafforza il significato civile dell'evento. L'attenzione è stata nuovamente posta sull'importanza di Lampedusa nei grandi movimenti che attraversano l'Europa. Il concerto ha coinvolto istituzioni locali, associazioni e pubblico in un'atmosfera di partecipazione e raccoglimento, in linea con la volontà dichiarata da Baglioni di "fare musica per abbracciare una comunità intera, senza distinzioni".

L'eredità di O'Scià e il ruolo di Lampedusa oggi

La rassegna "O'Scià", fondata da Baglioni nel 2003, aveva l'obiettivo di sensibilizzare su temi sociali e accendere l'attenzione mediatica sulle questioni legate alle migrazioni e al dialogo tra culture. Per dieci anni, fino al 2012, l'isola ha ospitato concerti gratuiti che hanno visto la partecipazione di numerosi artisti italiani e stranieri, contribuendo a creare un clima di apertura e solidarietà. Sebbene la manifestazione si sia interrotta nel 2012, ha lasciato una traccia ancora viva nelle storie degli abitanti e nelle attività delle associazioni che operano a Lampedusa.

Nella stessa giornata del concerto, la visita di Papa Leone XIV ha conferito ulteriore solennità all'evento, rinnovando il ricordo della tragedia del 2013 e ribadendo la centralità della questione migratoria.

Il Pontefice, accolto dalle autorità locali e da una numerosa folla, ha celebrato una messa al Memoriale dei Migranti, riaffermando l'impegno dell'isola come luogo di incontro tra popoli. La connessione tra musica, memoria e impegno civile assume così una nuova attualità a tredici anni dall'ultimo concerto di Baglioni a Lampedusa.