Claudio Baglioni ha annunciato il suo atteso ritorno sulle scene con due concerti straordinari a Roma. Il cantautore, tramite un videomessaggio sui suoi canali social, ha espresso la sua gioia: “Temevo nel periodo di fermo che non sarei più tornato su un palcoscenico e invece oggi posso dire con gioia ed entusiasmo che il viaggio continua e avrà un anticipo e un posticipo d’eccezione nella città in cui sono nato e in cui ho passato e passo gran parte del mio tempo”. Questi due appuntamenti unici arrivano dopo il rinvio delle esibizioni precedenti a causa di problemi di salute.

Il primo evento si terrà il 24 ottobre 2026 a Piazza di Siena, all’interno di Villa Borghese, mentre il secondo è fissato esattamente un anno dopo, il 23 ottobre 2027, ai Fori Imperiali.

I due eventi, intitolati "Che Notte è questa!", assumono per Baglioni un significato di “prima e dopo” nella sua lunga carriera, simboleggiando l’inizio e la fine di un percorso artistico nella sua città natale. Tra queste due date romane, il cantautore sarà impegnato in cinquanta esibizioni in tutta Italia, nell’ambito del "GrandTour La vita è adesso", uno dei tour più attesi del prossimo biennio. Riferendosi al periodo di forzata inattività, Baglioni ha commentato: “Durante questi giorni di attesa, che mi hanno costretto a rimandare il tour al prossimo anno, ho rivisto un po’ della mia lunga carriera e ho avuto modo di ritrovare dei momenti che risaltano più di altri.

Eventi che hanno cominciato a vivere dal 1982 a Villa Borghese. Furono esperienze incredibili che inaugurarono la stagione delle grandi adunate”.

Roma: luoghi iconici per i concerti di Baglioni

Piazza di Siena e i Fori Imperiali non sono una novità per Claudio Baglioni, che ha già scelto questi scenari come palcoscenico per eventi live memorabili. Villa Borghese ha ospitato i suoi concerti nel 1982 e nel 2009, attirando complessivamente circa 350.000 spettatori. I Fori Imperiali, invece, hanno fatto da cornice agli spettacoli del 1996 e del 2010, registrando una partecipazione di pubblico superiore alle 650.000 presenze, includendo le aree del Colosseo e del Vittoriano.

Questi numeri sottolineano la centralità di tali location iconiche non solo nel percorso artistico di Baglioni, ma anche nel panorama musicale italiano, capaci di trasformare semplici eventi in veri e propri fenomeni di aggregazione popolare.

I concerti del 2026 e 2027 proseguono la tradizione di grandi appuntamenti musicali all’aperto nella Capitale, dove la musica del cantautore sarà protagonista di due serate molto attese da un pubblico di diverse generazioni.

Rinvio del tour e il ritorno di Baglioni

L’annuncio dei due concerti romani giunge dopo un periodo di stop forzato per motivi di salute. Claudio Baglioni è stato infatti colpito da una polmonite interstiziale acuta, diagnosticata dopo sintomi inizialmente scambiati per una comune influenza. Il cantautore, che ha compiuto settantacinque anni a maggio, ha ricevuto una prescrizione medica di almeno tre mesi di riposo. Questa condizione ha reso inevitabile il posticipo al 2027 dell’intero "GrandTour La vita è adesso", che avrebbe dovuto debuttare il 29 giugno 2026.

Il rinvio ha interessato anche le due date, già sold out, previste per luglio 2026 al Teatro Greco di Siracusa.

Baglioni ha definito il rinvio “una decisione dolorosa ma inevitabile”. Per i possessori dei biglietti per le date originariamente previste, è possibile richiedere il rimborso attraverso i canali ufficiali di acquisto entro il 30 giugno 2026. L’ultima apparizione di Baglioni al Teatro Greco di Siracusa risale al luglio 2022, un evento che registrò il tutto esaurito e fu accolto con grande entusiasmo. Il tour riprogrammato toccherà numerose città italiane e, come sottolineato dal cantautore, mira a ripercorrere i momenti salienti della sua carriera in alcuni dei contesti più suggestivi del paese, in particolare tra giugno e settembre 2027.

Questa serie di appuntamenti, inclusi i due grandi eventi a Roma, non solo segna il ritorno sul palco di uno dei cantautori più influenti della musica italiana, ma offre anche l’opportunità di celebrare una carriera che continua a richiamare centinaia di migliaia di spettatori in luoghi di significativo valore storico e simbolico.