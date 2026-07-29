Il celebre attore Lino Banfi è stato il protagonista della quarta serata del Magna Graecia Film Festival a Soverato, intrattenendo il pubblico con il suo inconfondibile stile. L'artista pugliese ha ripercorso oltre 65 anni di carriera e più di 130 film, condividendo aneddoti e ricordi d'infanzia. Banfi ha espresso profondo apprezzamento per l'accoglienza calabrese: "Mi sto trovando benissimo. Sapevo di avere una bella accoglienza, ma non mi aspettavo una cosa così bella come quella di stasera. Vuol dire che sto raccogliendo adesso i frutti di quello che ho seminato per 65 anni, lavorando sempre con garbo, misura e buoni sentimenti."

Stimolato dal direttore artistico Gianvito Casadonte, Banfi ha rivelato un sorprendente progetto futuro: "Qui ho voluto incontrare Kevin Spacey per proporgli una sceneggiatura...

per ora sta tutta nella mia testa e la gireremo in Calabria!". Questa battuta ha acceso la curiosità sulla possibile collaborazione.

La serata ha celebrato anche i 90 anni di Lino Banfi, compiuti il 9 luglio. L'attore è stato omaggiato con una torta sul palco e la Colonna d’Oro di GB Spadafora, consegnata dal questore di Catanzaro Giuseppe Linares, dalla famiglia Spadafora e dall’assessore regionale Gianluca Gallo.

Il festival ha incluso importanti iniziative sociali. La Polizia di Stato di Catanzaro ha presentato una clip sull'operazione "Movida Sicura". Sul red carpet, il questore Linares e collaboratori, insieme a Giulia Ceravolo, hanno sensibilizzato il pubblico sulla prevenzione e i rischi della droga dello stupro.

Un toccante tributo è stato dedicato a Ettore Scola, storico presidente onorario del Festival, curato dall'associazione culturale Antroposcene con i nipoti Giacomo e Tommaso Lazotti.

Il Magna Graecia Film Festival: un evento di risonanza

La 23ª edizione del Magna Graecia Film Festival si svolge a Soverato dal 25 luglio al 1° agosto 2026, con un programma tra il Teatro Comunale e un'arena all’aperto sul lungomare. Ideato e diretto da Gianvito Casadonte, il festival è una vetrina per opere prime e seconde italiane e internazionali, affiancando giovani talenti a grandi nomi del cinema. Tra gli ospiti di questa edizione, oltre a Kevin Spacey, figurano Can Yaman, Valeria Golino, Isabella Ferrari, Marco D’Amore e Roberto Vecchioni.

L'evento è sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Calabria (brand Calabria Straordinaria), dalla Calabria Film Commission e dal Comune di Soverato.

Storia e impatto di un festival in crescita

L'idea del festival risale a una prima edizione del 2004, caratterizzata da un approccio artigianale. In ventitré anni, l'iniziativa è cresciuta, diventando una delle manifestazioni culturali più longeve della regione, capace di richiamare star internazionali e trasformare Soverato in una piazza di cultura e promozione territoriale. Gianvito Casadonte ha ricordato come Ettore Scola abbia sostenuto l'evento sin dalle prime edizioni, partecipando per otto anni consecutivi e diventando per lui un "papà artistico".

Tra gli illustri ospiti passati si annoverano Francis Ford Coppola, Richard Gere, Kevin Costner, Russell Crowe e Tim Roth.

Oggi, il Magna Graecia Film Festival è un happening culturale che integra cinema, sport, enogastronomia, libri e temi di legalità. Mesi di lavoro sono dedicati alla realizzazione delle otto serate estive gratuite, aperte al pubblico calabrese. Questo impegno genera un significativo impatto economico e simbolico, portando indotto, visibilità e un'immagine positiva alla regione, frutto di "dieci mesi di lavoro e quindici giorni per montare le strutture".