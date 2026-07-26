Il 26 luglio 2026, a Venezia, è stato conferito il prestigioso Leone d'oro alla carriera della Biennale Danza 2026 al Bangarra Dance Theatre. La cerimonia di premiazione si è tenuta alle ore 12:00 presso Ca’ Giustinian, celebrando una delle più significative realtà nel panorama delle arti performative mondiali. Il Bangarra Dance Theatre è la prima compagnia interamente composta da danzatori aborigeni australiani e delle Isole dello Stretto di Torres, un vero emblema della cultura indigena.

Fondata nel 1989 da figure pionieristiche come Uncle Rob Bryant, Cheryl Stone e Carole Y.

Johnson, la compagnia ha le sue radici nell'energia e nella visione della National Aboriginal Islander Skills Development Association (Maisda). Dal 1991 al 2022, la direzione artistica è stata saldamente nelle mani di Stephen Page, la cui straordinaria visione e tenacia hanno elevato il Bangarra a una delle compagnie di arti performative delle popolazioni indigene, o Prime Nazioni, di maggior successo e risonanza a livello globale.

A partire dal 2023, la guida artistica è passata a Frances Rings, una pluripremiata coreografa e membro di lunga data della compagnia, che ora dirige il Bangarra insieme alla direttrice esecutiva Louise Ingram. Sotto la loro leadership, la compagnia prosegue la sua missione fondamentale: promuovere la consapevolezza e la comprensione delle culture aborigene e degli abitanti delle isole dello Stretto di Torres, portando la loro ricchezza e complessità su palcoscenici internazionali.

Il debutto europeo di "Terrain" alla Biennale Danza 2026

In concomitanza con il prestigioso riconoscimento, il Bangarra Dance Theatre ha fatto il suo debutto in prima europea con lo spettacolo "Terrain" alla Biennale Danza 2026. L'opera, coreografata da Frances Rings, è stata presentata ieri sera, 25 luglio, al Teatro Malibran di Venezia, riscuotendo grande interesse. Una replica è prevista per la serata odierna, offrendo al pubblico un'ulteriore opportunità di immergersi nella profonda narrazione e nell'espressività unica della compagnia australiana.

Il valore del Leone d'oro e la visione artistica

Il direttore artistico della Biennale Danza, Wayne McGregor, ha espresso il suo approccio curatoriale, affermando: “Sin dall'inizio del mio mandato ho cercato di dare risalto e sostenere artisti e compagnie straordinarie, la cui influenza e il cui impatto vanno oltre il loro peculiare lavoro”.

L'assegnazione del Leone d'oro alla carriera al Bangarra Dance Theatre si allinea perfettamente con questa visione, riconoscendo non solo l'eccellenza artistica, ma anche il ruolo cruciale della compagnia nella valorizzazione e diffusione delle culture aborigene australiane e delle arti performative indigene a livello globale.