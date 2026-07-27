Il basso BaoPeng Wang si è aggiudicato il primo premio alla dodicesima edizione del CLIP – Concorso Lirico Internazionale di Portofino. L’evento, che ha animato per una settimana il celebre borgo ligure, ha riunito circa cinquanta giovani cantanti, selezionati tra 302 iscritti provenienti da ben cinquantasette Paesi. Promosso dall’associazione musicale Giovanni Bottesini, il concorso si conferma come uno degli appuntamenti più prestigiosi per le nuove generazioni della lirica mondiale.

Il momento culminante della manifestazione è stato il concerto di premiazione, che ha visto protagonisti i dieci finalisti.

Questi sono stati accompagnati dall’orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, diretta dal Maestro Marco Alibrando. Al termine di audizioni e selezioni molto partecipate, il podio ha visto al secondo posto il soprano tedesco Charlotte Langner, mentre il terzo premio è stato assegnato ex aequo alla contralto Medeia Chikashvili dalla Georgia e al soprano russo Valentina Pravdina.

Il legame tra Portofino e la lirica

Il sindaco Matteo Viacava ha evidenziato come il CLIP rappresenti un evento profondamente legato all’identità di Portofino e alla valorizzazione della sua eccellenza culturale e territoriale. Il borgo accoglie giovani artisti da tutto il mondo, offrendo loro non solo un palcoscenico prestigioso, ma anche un’esperienza di crescita, confronto e bellezza.

Il concerto conclusivo, che si tiene ogni anno nell’iconica piazzetta di Portofino, è un momento di grande emozione per l'intera comunità locale. Il Comune ha rinnovato il proprio sostegno al concorso lirico, riconoscendolo come un appuntamento di rilievo internazionale che promuove la bellezza e la cultura del territorio.

Protagonisti e risonanza internazionale del concorso

La dodicesima edizione del CLIP ha visto la partecipazione di artisti legati alle principali istituzioni musicali internazionali. La selezione tra 302 cantanti testimonia la crescente notorietà della competizione e la capacità attrattiva della località ligure. L’orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, una delle realtà musicali più importanti della regione, ha offerto ai finalisti un’esperienza di grande valore artistico e professionale.

Grazie alla costante crescita del concorso, Portofino si afferma sempre più tra i luoghi simbolo della promozione musicale e della lirica a livello internazionale.

Il rapporto tra Portofino e la musica trova nelle sedi e negli eventi come il CLIP uno spazio di incontro tra cultura, paesaggio e comunità. Il successo di questa edizione, con concorrenti da ogni parte del mondo e il riconoscimento di giovani talenti di diverse nazionalità, riflette quanto la dimensione internazionale sia divenuta strutturale all’offerta culturale ligure. Il concorso continua a sostenere non solo la crescita artistica dei singoli cantanti, ma anche la valorizzazione del territorio, con ricadute positive in termini di pubblico, visibilità ed esperienza per tutta la cittadinanza.