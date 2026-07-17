A Lido di Fermo, sulla costa fermana, è tutto pronto per la ventiduesima edizione del Baraonda Summer, il carnevale estivo che animerà la località il 18 luglio 2026. L'evento prenderà il via alle ore 21:30, trasformando il lungomare in un tripudio di colori.

Il cuore della festa sarà la maestosa sfilata, che vedrà protagonisti quindici carri allegorici e cinque gruppi mascherati. Ad aprire il corteo sarà il carro d'apertura, che trasporterà Re Carnevale, affiancato dalle tradizionali maschere di Baraonda: Mengone Torcicolli e Lisetta. Un'occasione per immergersi in un'atmosfera di pura spensieratezza.

Questo corteo variopinto rappresenta un evento consolidato per il territorio, coinvolgendo le comunità delle province di Fermo e Macerata. Carri e gruppi provengono da numerosi comuni: Fermo, Monte Urano, Montegranaro, Porto Sant’Elpidio, Altidona per il Fermano, e Corridonia, Monte San Giusto e Mogliano per il Maceratese. La manifestazione è un punto di riferimento per migliaia di persone che ogni anno raggiungono il Lido.

Il Baraonda Summer offre un'esperienza caratterizzata da colori vivaci, musica contagiosa e maschere tipiche dell'estate, elementi che creano un'atmosfera indimenticabile e celebrano la gioia della stagione calda.

La Sfilata: Cuore del Carnevale Estivo

La sfilata, che si snoda lungo l'incantevole costa di Lido di Fermo, offre ai partecipanti e agli spettatori un'esperienza all'aperto.

Il corteo, ricco di fantasia, è uno spettacolo itinerante. Dopo il carro d'apertura dedicato a Re Carnevale, seguiranno i carri allegorici e i gruppi mascherati, che rappresentano le diverse realtà e tradizioni locali.

L'evento, interamente gratuito e aperto a tutti, è un simbolo distintivo dell'estate marchigiana. Offre la possibilità di partecipare a una festa che fonde la tradizione carnevalesca con il coinvolgimento della comunità, creando un'atmosfera di condivisione e allegria.

Come Raggiungere Lido di Fermo: Guida all'Accessibilità

Per chi desidera partecipare al Baraonda Summer, Lido di Fermo è facilmente accessibile e ben collegato. La località si estende lungo la splendida costa della provincia di Fermo, tra Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio.

Per chi viaggia in auto, il percorso più agevole prevede l'utilizzo dell'autostrada A14. Le uscite consigliate sono Porto Sant’Elpidio o Porto San Giorgio–Fermo. Una volta usciti, si prosegue lungo la SS16 Adriatica in direzione delle aree costiere, seguendo le indicazioni per Lido di Fermo.

Per coloro che preferiscono il treno, le stazioni di riferimento sono Porto San Giorgio–Fermo o, in alternativa, Porto Sant’Elpidio, a seconda della direzione di provenienza. Da entrambe le stazioni, è possibile proseguire verso la località dell'evento con collegamenti locali o taxi.

Per il parcheggio, sono previste diverse aree lungo il lungomare e in prossimità degli accessi alle spiagge. Tuttavia, specialmente in estate o durante eventi come il Baraonda Summer, è consigliato seguire attentamente la segnaletica locale e verificare eventuali restrizioni temporanee.