Alberto Barbera, direttore artistico della 83/a Mostra d'arte cinematografica di Venezia, ha espresso il suo sconcerto per la decisione della Commissione europea di tagliare parte dei finanziamenti alla Biennale. Dopo la presentazione della Mostra, Barbera ha rassicurato che la riduzione dei fondi non avrà conseguenze sulle attività programmate per quest'anno e il prossimo. "La ricaduta di questo taglio minacciato della Comunità europea non sembra avere conseguenze sull'attività, non mi è stato chiesto di rinunciare a nulla o di tagliare alcunché in quelle che sono e che rimarranno le attività programmate per quest'anno e per l'anno prossimo", ha dichiarato.

Dettagli sui fondi e le attività coinvolte

Barbera ha spiegato che il taglio riguarda i contributi del programma Media della comunità europea, destinati a progetti specifici. Si tratta di due milioni di euro distribuiti su tre anni (2026-2028), a sostegno del Venice Production Bridge e di Biennale College. La Biennale dispone di altre risorse per coprire il buco di bilancio, stimato in circa 700-750 mila euro all'anno. "Di fatto l'attività della Mostra del Cinema non ne risentirà minimamente", ha aggiunto.

Motivazioni della decisione europea

La Commissione europea ha confermato il ritiro del contributo di due milioni di euro a seguito della partecipazione della Russia alla Biennale Arte 2026. L'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (Eacea), dopo una valutazione giuridica, ha formalizzato la decisione.

Bruxelles ha motivato il provvedimento affermando che gli eventi culturali finanziati dall'UE devono rispettare valori democratici, dialogo, diversità e libertà di espressione, principi che, secondo la Commissione, non sarebbero osservati nell'attuale contesto russo.

Il ricorso della Biennale e le critiche italiane

La Biennale di Venezia ha annunciato l'intenzione di presentare ricorso contro la decisione, sottolineando che i fondi erano destinati al settore Cinema e non alla contestata partecipazione russa. Il taglio ha ricevuto critiche dalle istituzioni italiane, che hanno definito la misura un attacco ideologico a un'istituzione culturale. Il contenzioso proseguirà nelle sedi competenti.