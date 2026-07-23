Il nuovo film di Nanni Moretti, “Succederà questa notte”, sarà presentato in concorso all’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il direttore della Mostra, Alberto Barbera, lo ha definito “inaspettato, sorprendente, diverso dagli altri suoi film, o quantomeno dagli ultimi”. Questo segna il ritorno del regista romano alla rassegna veneziana dopo ben trentasette anni; l'ultima sua partecipazione risaliva al 1989 con "Palombella Rossa". Barbera ha evidenziato l’eccezionalità dell’evento, auspicando che “questo attesissimo ritorno possa servire in qualche modo a far dimenticare e a farci perdonare l’errore compiuto 37 anni fa”.

L'opera è descritta come “un film intimo, d'amore, una storia di una passione, un melodramma sentimentale, come può essere fatto da Nanni Moretti”, privo di esplicite dimensioni politiche. Il cast include nomi di rilievo internazionale quali Louis Garrel, Jasmine Trinca, Hippolyte Girardot, Angela Finocchiaro, Melina Akerman, Elena Lietti, Andrea Lattanzi e Antonio De Matteo. La sceneggiatura, firmata da Nanni Moretti, Federica Pontremoli e Valia Santella, trae ispirazione dal romanzo "Legami" di Eshkol Nevo.

"Succederà questa notte": trama e orizzonti produttivi

La narrazione di "Succederà questa notte" si concentra su un innamoramento che si protrae per anni, evolvendosi e concludendosi dopo un lungo percorso costellato di eventi.

Questa pellicola si distingue per l'assenza di riferimenti politici o sociali alla contemporaneità, rappresentando una novità nel cinema di Moretti, noto per aver spesso inserito riflessioni sulla società e la politica italiana nelle sue opere precedenti. Si tratta, per la prima volta nella storia del suo cinema, di un film d'amore puro.

La produzione è frutto di una collaborazione internazionale, con Fandango e Sacher Film come produttori principali, affiancati da Rai Cinema, Pan Cinema, Playtime, France 3 Cinema, Cinema Bteam Prods, Irusoin e Iwht Film Aie. La distribuzione del film è curata da 01 Distribution.

Il ritorno di Nanni Moretti al Festival di Venezia

La presenza di Nanni Moretti al Festival di Venezia dopo quasi quattro decenni è un momento significativo per il panorama cinematografico.

Dal 1989, anno di “Palombella Rossa”, Moretti ha consolidato la sua reputazione con opere come “Caro diario”, “La stanza del figlio” e “Mia madre”. Questo ritorno è percepito come una riconciliazione tra il cineasta e la kermesse, con il direttore Barbera che ribadisce l'auspicio di "far dimenticare e a farci perdonare l’errore compiuto 37 anni fa".

“Succederà questa notte” si posiziona tra le opere più attese della selezione ufficiale, segnando un'evoluzione nel percorso artistico del regista. L'ispirazione dal romanzo di Eshkol Nevo e la scelta di un cast internazionale, insieme alla sceneggiatura condivisa, sottolineano l'apertura verso una dimensione più universale e intima, distaccandosi dagli approcci più esplicitamente politici che hanno caratterizzato gran parte della sua filmografia.