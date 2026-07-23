La 83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre 2026, registra un dato significativo per la rappresentanza femminile nel concorso principale. Solo una regista, la danese-egiziana May el-Toukhy con il film "Woman Unknown", figura tra i venti titoli in lizza per il prestigioso Leone d'Oro. Il direttore della Mostra, Alberto Barbera, ha evidenziato che questo rappresenta il "minimo storico degli ultimi anni" per la presenza di registe nella sezione più ambita.

Questa situazione contrasta con l'edizione precedente, che vedeva tre registe in competizione: Kaouther Ben Hania, Shu Qi e Valérie Donzelli.

Barbera ha espresso il suo dispiacere per l'esito, affermando: "Siamo stati noi i primi a essere colpiti da questo esito. Abbiamo sperato fino all’ultimo, disperatamente... Ce n’è uno solo". Ha inoltre ribadito che la selezione dei film si basa esclusivamente sulla qualità artistica delle opere, indipendentemente dal genere dei registi: "Non scegliamo i film in base al genere, ma in base alla qualità, è il nostro unico criterio".

Presenza femminile: giurie e dati sulle candidature

Nonostante il dato del concorso principale, Barbera ha sottolineato che la Mostra di Venezia si è distinta, dal 2020 in poi, per aver premiato il maggior numero di film diretti da donne rispetto a festival come Cannes e Berlino.

Per l'edizione attuale, le donne sono alla guida delle tre giurie principali e vantano una buona rappresentanza in sezioni quali i cortometraggi, Venice Immersive e Orizzonti. Tuttavia, il direttore ha espresso preoccupazione per la diminuzione della percentuale di film realizzati da donne sottoposti alla selezione di lungometraggi di finzione, scesa al 24% quest'anno dal quasi 30% dell'anno precedente, definendo tale calo "inquietante".

Il programma completo e i grandi nomi del cinema

Il programma completo della 83ª Mostra di Venezia è stato svelato durante una conferenza stampa a Roma. L'edizione di quest'anno ha visto la visione di circa 4.500 film, in crescita rispetto ai 4.200 dell'anno precedente, a testimonianza di una produzione cinematografica mondiale sempre più ricca.

Il concorso internazionale accoglie nomi di spicco del panorama autoriale, tra cui Werner Herzog, Hirokazu Kore-eda, Martin McDonagh e il ritorno di Nanni Moretti, in gara dopo 37 anni con "Succederà questa notte". La presenza italiana è significativa con cinque film in concorso, mentre la cinematografia francese si distingue con ben quattro titoli. Nonostante la singola presenza femminile nel concorso principale con May el-Toukhy, le donne mantengono un ruolo centrale nelle giurie e in diverse altre sezioni della Mostra.