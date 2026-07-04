L'attrice Barbora Bobulova, nota per la sua recitazione misurata e raffinata, ha ricevuto l'Ischia Film Award alla ventiquattresima edizione dell'Ischia Film Festival, diretto da Michelangelo Messina. Durante l'evento sull'isola, l'artista slovacca ha condiviso profonde riflessioni sulla sua carriera e sulle sue aspirazioni, raccontando il suo rapporto con i registi e il suo approccio personale al mestiere.

Bobulova ha espresso il desiderio di interpretare un ruolo inedito, lontano dai personaggi finora sostenuti: «Mi piacerebbe interpretare un personaggio completamente diverso da quelli che ho fatto finora: una specie di Kill Bill.

Fare insomma un film d’azione alla Tarantino con tanto di spada e combattimenti. Questo sì che mi divertirebbe davvero». Un'aspirazione che sottolinea la sua volontà di esplorare nuove sfide e superare la sua cifra stilistica di sottrazione. L'attrice ha anche riflettuto sull'impatto dell'età: «Secondo me le preoccupazioni, le responsabilità, le ansie vengono andando avanti con l’età. A vent’anni non hai paura di sbagliare, ed è una cosa meravigliosa. Ti lanci, non pensi alle conseguenze. Noi adulti pensiamo troppo al dopo».

Collaborazioni e visione del mestiere

La sua carriera è segnata da importanti collaborazioni, come quella con Marco Bellocchio, che la scelse per «Il Principe di Homburg» già nel 1997.

Bobulova ne elogia l'audacia: «È uno dei pochi registi che continua a essere curioso, ad osare. Si è preso anche un bel rischio trent’anni fa: come poteva sapere che sarei riuscita davvero a imparare tutta quella parte a memoria? Ci sono pochi registi che hanno il coraggio di andare oltre. Tendiamo tutti a rimanere nella nostra comfort zone». L'attrice ha notato l'immutata energia professionale di Bellocchio anche nella recente collaborazione per «Portobello». Riguardo al film «Separazioni» di Stefano Chiantini, attualmente in sala, ha evidenziato l'importanza dell'introspezione: «In generale non amo esteriorizzare le emozioni. In questo film, in particolare, la cosa più difficile era trovare quello stato d’animo.

Era fondamentale arrivare a quella condizione interiore». Il suo rapporto con i registi, inizialmente di cieca fiducia, si è evoluto verso una maggiore autonomia.

Modelli, ispirazioni e valori

Bobulova ha rivelato la sua crescente insofferenza per «l’arroganza, la maleducazione, la presunzione e gli ego smisurati», aspetti che spesso incontra nel mondo dello spettacolo. Tra le attrici che ammira, spiccano Cate Blanchett, definita «un’interprete capace di fare qualsiasi cosa sempre con una credibilità straordinaria», e poi Meryl Streep, Juliette Binoche e Isabelle Huppert. Le sue prime ispirazioni artistiche provengono dal cinema cecoslovacco.

L'Ischia Film Festival, con le sue proiezioni e incontri, si conferma un punto di riferimento per il cinema d'autore. Il riconoscimento a Barbora Bobulova sottolinea il ruolo della manifestazione nel celebrare talenti internazionali e rafforza la posizione di Ischia come crocevia per il grande cinema contemporaneo.