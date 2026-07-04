L'attrice Barbora Bobulova, volto amato del cinema italiano, è stata la protagonista della serata conclusiva della 24ª edizione dell’Ischia Film Festival. Sabato 4 luglio, nel suggestivo scenario del Castello Aragonese, le è stato conferito l’Ischia Film Award per il suo percorso artistico. Nell’occasione, l’attrice di origine slovacca ha espresso un desiderio inatteso: “Mi piacerebbe interpretare un personaggio completamente diverso da quelli che ho fatto finora: una specie di Kill Bill. Fare insomma un film d’azione alla Tarantino con tanto di spada e combattimenti.

Questo sì che mi divertirebbe davvero”, rivelando la volontà di esplorare nuove sfide, lontane dalla sua consueta moderazione attoriale.

Il premio giunge mentre Bobulova è nelle sale con il film “Separazioni” di Stefano Chiantini, una storia sul lutto familiare presentata al 43° Torino Film Festival. L'attrice ha descritto la complessità del ruolo, evidenziando la necessità di “trovare quello stato d’animo interiore” e di “avvicinarsi al dolore del personaggio”, un processo improntato a “molto pudore e molta riservatezza”.

Riflessioni sulla carriera e i maestri del cinema

Durante l’intervista sull’isola di Ischia, Barbora Bobulova ha toccato temi personali e professionali, riflettendo sul tempo che passa e sulle crescenti responsabilità: “A vent’anni non hai paura di sbagliare, ed è una cosa meravigliosa.

Ti lanci, non pensi alle conseguenze. Noi adulti pensiamo troppo al dopo”.

Un punto fermo nella sua carriera è stato l’incontro con Marco Bellocchio, che la volle nel film “Il principe di Homburg” nel 1997. L'attrice lo descrive come uno dei pochi registi che “continua a essere curioso, ad osare”, capace di “andare oltre” le convenzioni. Ha ritrovato la stessa energia anche in un recente coinvolgimento per il progetto “Portobello”.

Sul rapporto con i registi, Bobulova si definisce una persona che si affida molto, quasi come a una “guida spirituale”, pur avendo imparato che “il regista non sempre ha ragione”. Ha anche espresso una crescente intolleranza verso “l’arroganza, la maleducazione, la presunzione e gli ego smisurati” nel mondo dello spettacolo, riconoscendo che, seppur comuni, superano i limiti della sopportazione.

Tra i suoi modelli d'interpretazione, Bobulova ha citato attrici di calibro internazionale come Cate Blanchett, Meryl Streep, Juliette Binoche e Isabelle Huppert, e i primi riferimenti cecoslovacchi. Ha inoltre espresso il desiderio di lavorare con registe come Valeria Golino.

L'Ischia Film Festival: cinema, territori e impegno

L’Ischia Film Festival, svoltosi dal 27 giugno al 4 luglio al Castello Aragonese, ha trasformato l'isola in un crocevia di cinema internazionale, storie di diritti e territori. Otto giorni di proiezioni e conversazioni in suggestive location all’aperto hanno posto al centro il legame tra immagini, luoghi e comunità.

Accanto a Barbora Bobulova, questa edizione ha visto altre figure di spicco del cinema italiano: a Silvio Soldini è andato il Premio alla Carriera 2026, mentre Lello Arena ha ricevuto un altro Ischia Film Award.

Il festival ha accolto 66 opere da 33 Paesi (32 in concorso, 27 anteprime), inclusa la sezione “Location Negata” sui diritti umani e luoghi feriti.

La manifestazione si conferma un appuntamento cruciale per un cinema che non si limita a rappresentare il presente, ma lo interroga e gli restituisce complessità, offrendo una prospettiva unica su luoghi e comunità. L'evento è sostenuto dal MiC Ministero della Cultura, dalla Regione Campania e gode del patrocinio dei comuni di Ischia e Forio.